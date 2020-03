Nhật Bản để ngỏ khả năng hoãn Olympic

Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng hoãn Thế vận hội Tokyo 2020 hè này là điều bất khả kháng, nếu Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo AFP, trong phát biểu tại hạ viện sáng 23/3, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản vẫn cam kết tổ chức và hoàn thành Olympic. Nhưng vị nguyên thủ này cũng nói thêm: "Nếu tình hình trở nên khó khăn, trên tinh thần ưu tiên cao nhất dành cho các VĐV, chúng không thể làm gì khác ngoài việc hoãn sự kiện".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trong cuộc họp báo tại văn phòng ở Tokyo hôm 14/3 về nỗ lực ứng phó của Nhật Bản trong bối cảnh nCoV đang bùng phát. Ảnh: Reuters.

Japan's Prime Minister Shinzo Abe speaks during a news conference on Japan's response to the coronavirus outbreak at his official residence in Tokyo, Japan March 14, 2020

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đề cập tới khả năng Thế vận hội sẽ không diễn ra như kế hoạch vào ngày 24/7 với, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Trước buổi phát biểu của ông Abe tại hạ viện Nhật Bản, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) dường như cũng bắt đầu thay đổi quan điểm. Thay vì quyết tâm tổ chức Thế vận hội theo đúng kế hoạch, IOC cho biết họ đang lên một vài kịch bản khác nhau, trong đó có lùi thời gian tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

"Hủy Thế vận hội kỳ này không phải là một lựa chọn", Thủ tướng Abe nhấn mạnh, hưởng ứng quan điểm của Thomas Bach - Chủ tịch IOC cho rằng "việc hủy sự kiện chẳng giải quyết được vấn đề gì và chẳng giúp ích cho bất kỳ ai".

IOC chịu trách nhiệm quyết định cuối cùng về Olympic. Tổ chức này đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các quốc gia thành viên, các liên đoàn thể thao cũng như VĐV về việc hoãn hoặc hủy Thế vận hội Tokyo hè này, trong bối cảnh đại dịch đang theo lang, đe dọa toàn thế giới.

Tính đến hết Chủ nhật 22/3, đã có hơn 14.300 ca tử vong vì nCoV. Cũng vì dịch bệnh, các hoạt động kinh tế, thể thao, học đường trên toàn thế giới đang bị ngưng trệ, thậm chí tê liệt ở nhiều quốc gia, khu vực.

Nhật Tảo (theo AFP)