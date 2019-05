Nguyệt Minh lập hat-trick thắng chặng tại Cup Truyền hình

Cua-rơ TP HCM lần thứ ba liên tiếp đứng trên bục podium chỉ sau bốn chặng của giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM 2019.

Cua-rơ Quân Đội thắng chặng mở màn Cup Truyền hình / 91 cua-rơ chinh phục giải xe đạp Cup Truyền hình TP HCM

Các tay đua thực hiện 20 vòng quanh hai chiếc cầu Tràng Tiền và Phú Xuân bắc qua sông Hương, Huế. Ảnh: Đức Đồng.

Chặng thứ tư, với 20 vòng quanh Tràng Tiền – Phú Xuân (Huế) dài 42 kilomet, được chờ đợi là màn nước rút giữa các tay đua tốc độ. Ngay khi xuất phát, các tay đua của An Giang đã bứt đi, nhưng họ không thể tạo được cách biệt an toàn, do hai ê-kíp của TP HCM - VUS và Mega Market - ở phía sau chủ động hợp sức kéo đoàn đông giữ khoảng cách trong khoảng 30 giây.

Các đội đua khác sau đó thực hiện nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ, nhưng đều không thể thành công. Vì thế, khi chỉ còn năm vòng đua, hai ê-kíp của TP HCM đã hình thành nên đầu kéo, làm chủ đường đua, đưa các cua-rơ giàu tốc độ của họ vào vị trí sẵn sàng để tung nước rút.

Với chiến thuật ấy, cùng sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội, Lê Nguyệt Minh một lần nữa nhấn bàn đạp, vượt qua nhiều kình địch để giành chiến thắng. Đây là chặng thứ ba liên tiếp tại Cup Truyền hình năm nay cua-rơ người Hóc Môn này về nhất. Anh hoàn thành cuộc đua sau 54 phút 39 giây, đạt tốc độ trung bình 46,05 km/h. Cả hai người về đích kế sau Nguyệt Minh đều là các thành viên VUS, gồm Nguyễn Trường Tài về nhì, và Lê Văn Duẩn cán đích thứ ba.

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên trong sự nghiệp thắng ba chặng thi đấu liên tiếp ở Cup Truyền hình TP HCM. Ảnh: Đức Đồng.

Ở chặng đua này năm 2018, Nguyệt Minh cũng về nhất, nhưng hôm đó, anh khóc nức nở vì anh trai Lê Văn Duẩn phải nằm ở bệnh viện do gặp nạn ở chặng kế trước. Còn năm nay, hai anh em họ đều được xướng tên cho những người chiến thắng, và ôm chầm lấy nhau chung vui trên bục podium. "Đây là những kỷ niệm đáng nhớ với anh em tôi", Nguyệt Minh chia sẻ. "Nhưng trên tất cả là chiến thắng của tinh thần đồng đội và sự tính toán hợp lý của ban huấn luyện".

Lập hat-trick thắng chặng này, tay đua Hóc Môn gia tăng cách biệt điểm Áo Xanh với chiến anh trai Lê Văn Duẩn. Còn Áo Vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) về đích trong tốp đông, nên vẫn bảo vệ chiếc áo danh giá sau bốn chặng.

Bảng tổng sắp đồng đội không xáo trộn, khi Quân khu 7, An Giang và VUS TP HCM chia nhau ba vị trí dẫn đầu. Áo Trắng vẫn thuộc Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương), còn Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) tạm giữ Áo Đỏ.

Anh em cua-rơ nhà họ Lê chia sẻ niềm vui sau khi đều giành những vị trí cao trong ba chặng thi đấu liên tiếp. Ảnh: Đức Đồng.

Ngày mai 17/4, giải diễn ra chặng thi đấu thứ năm, từ Huế đi Đà Nẵng. Chặng đua này chỉ dài 113 km, nhưng hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn và bất ngờ, vì đoàn đua phải chinh phục ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Đức Đồng