Nguyễn Thành Tâm lỡ cơ hội đoạt Áo Xanh vì nhầm đường

Hôm 8/4, các tay đua Cup Truyền hình TP HCM thi đấu chặng 10 từ Huế từ Đà Nẵng. Chặng này chỉ dài 109kilomet, nhưng đoàn đua phải chinh phục ba ngọn đèo, gồm Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, trong điều kiện thời tiết mưa tầm tã và sương mù.

Cuộc đua tranh Áo Đỏ, vì thế, diễn ra gay cấn giữa các tay đua có khả năng leo đèo tốt nhất là Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai), Sarda Javier và Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Bộ ba này luôn có mặt ở đỉnh đèo đầu tiên. Lê Ngọc Sơn thắng ở đèo Hải Vân, nhưng Loic Desriac mới là người mặc Áo Đỏ. Cua-rơ ngoại này thắng đèo Phước Tượng, về thứ năm ở đèo Phú Gia, rồi về nhì ở đèo Hải Vân để tích lũy điểm số tốt hơn (12 điểm so với 8 của Ngọc Sơn).

Các tay đua chinh phục đường đèo trong thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Văn Thuận.

Sau cuộc tranh chấp Áo Đỏ, những tay đua mạnh tiến về đích với lợi thế cho An Giang và TP HCM - hai đội đua có nhiều cua-rơ đi đầu trong tốp này. An Giang có Nguyễn Thành Tâm, người nước rút tốt, và sẽ thu hẹp khoảng cách với Áo Vàng Huỳnh Thanh Tùng lẫn chiếm luôn Áo Xanh của Lê Nguyệt Minh, nếu thắng chặng. Nhưng khi tất cả đều nghĩ Tâm sẽ thắng chặng, một sự cố đã xảy ra ở gần đích đến.

Cách đích 500m, các tay đua An Giang đang đi đầu, tạo tốc độ cao để đưa Nguyễn Thành Tâm về đích thì họ đã... đi nhầm đường. Tận dụng cơ hội này, các tay đua của VUS TP HCM gồm Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Trường Tài đi phía sau đã rẽ theo đúng lộ trình để cùng nhau cán mức đầu tiên, đoạt các giải thưởng chặng. Thời gian của chặng đua là 2 giờ 51 phút 10 giây, tốc độ trung bình 38,208 km/h.

Sau khi về đích, HLV Lê Thành Liêm của An Giang lập tức gửi đơn khiếu nại lên Ban tổ chức, trong đó, nhiều cua-rơ của An Giang "tố" môtô dẫn đoàn cố tình dẫn sai đường để họ mất chiến thắng chặng, và mong được xem lại kết quả. Nhưng Ban tổ chức đã bác khiếu nại này.

"Chúng tôi ghi nhận sự việc không gặp may của các tay đua An Giang, nhưng Ban tổ chức không có sự chèn ép với đội đua nào. Lỗi này thuộc về đội An Giang vì Ban tổ chức luôn diễn giải lộ trình trước mỗi chặng đua cho các đội, họ không nắm kỹ. Chúng tôi làm đúng điều lệ, và An Giang nên tự trách họ vì đã đi sai đường. Tại sao họ sai mà các tay đua khác không sai thì họ nên tự suy nghĩ", phó Ban tổ chức Lê Văn Phú giải thích.

Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cũng đồng tình với quan điểm này: "Theo luật xe đạp thế giới, vận động viên chạy sai lộ trình phải tự nhận kết quả, trọng tài không thể can thiệp".

Mai Nguyễn Hưng tận dụng sai lầm của đối thủ để về nhất chặng 10. Ảnh: Văn Thuận.

Trong khi đó, người về nhất chặng này, tay đua kỳ cựu Mai Nguyễn Hưng chia sẻ. "Chính tôi cũng bị lạc đường, và khi phát hiện, tôi đã la lớn để các VĐV quay lại. Do các tay đua An Giang đang định hình về đích sẽ rút như thế nào, nên khi phát hiện lạc đường, họ mất thời gian để quay đầu, còn bản thân tôi khi thấy lạc đường đã quay đầu xe ngay để về đích đúng lộ trình. Không có sự chơi xấu hay chèn ép nào ở chặng đua này cả".

Sự cố lạc đường chỉ khiến An Giang mất lợi thế ở chặng đua, còn bảng thành tích tổng thì không có nhiều biến động lớn. Huỳnh Thanh Tùng vẫn mặc Áo Vàng sau 10 chặng. Lê Nguyệt Minh giữ Áo Xanh. Áo Trắng cho tay đua trẻ xuất sắc đã đổi chủ khi Cao Trung Hiếu (Quân khu 7) đoạt từ Nguyễn Cường Khang (TP HCM). Đội VUS TP HCM lên ngôi nhất đồng đội, vị trí thứ nhì và ba lần lượt thuộc về An Giang rồi Quân khu 7.

Sáng nay 9/4, đoàn đua thi đấu chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 133 kilomet.

