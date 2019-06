US Open 2019 chứng kiến số lượt xem kỷ lục qua truyền hình, kể từ khi FOX trực tiếp giải từ năm 2015. Trung bình 7,31 triệu khán giả theo dõi cùng lúc qua TV ở ngày đấu cuối. Con số này đạt đỉnh là 10,17 triệu người xem, vào thời gian từ 21h15 đến 21h30 tối Chủ nhật, giờ địa phương, thời điểm giải đấu kết thúc.

Lượng người theo dõi vòng bốn qua TV tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên sau sáu năm, US Open chứng kiến số người xem qua TV đạt trung bình trên bảy triệu. Năm 2013, khi giải được trực tiếp trên NBC, trung bình có 8,4 triệu người theo dõi vòng đấu cuối US Open.

Tính cả bốn vòng, trung bình số người xem cùng lúc qua TV là 3,67 triệu, tăng 28% so với năm ngoái. Vòng đầu chứng kiến trung bình 3,47 triệu người xem, kỷ lục của một vòng mở màn tại US Open kể từ năm 2002.