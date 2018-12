Người hùng Euro 2016 mất suất ở đội tuyển Bồ Đào Nha

Eder nằm trong số 12 người bị loại, khi HLV Fernando Santos rút gọn từ danh sách sơ bộ 35 tuyển thủ. Trên hàng công, Santos chọn sáu ngôi sao gồm Cristiano Ronaldo, Quaresma, Goncalo Guedes, Gelson Martins, Andre Silva và Bernardo Silva.

Eder từng được xem là người hùng giúp Bồ Đào Nha đoạt chức vô địch Euro 2016. Khi vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết với tuyển Pháp, tiền đạo 30 tuổi gốc Guinea ghi bàn quyết định ở hiệp phụ giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0.

Eder không đủ hay để dự World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Lý do khiến Eder bị loại là do phong độ không tốt so với những tuyển thủ còn lại. Tiền đạo của CLB Lokomotive Moscow (Nga) chỉ ghi bốn bàn trong 28 trận mùa này, trong khi Ronaldo, Quaresma, Guedes, Martins và Silva đều có thành tích thuyết phục hơn.

Một ngôi sao khác tại Euro 2016 cũng bị loại là Nani, tiền vệ cánh đang chơi cho Lazio. Cựu cầu thủ chạy cánh của Man Utd chỉ có 23 lần vào sân từ đầu mùa.

Cũng do phong độ không tốt tại Barca, Andre Gomes và Nelson Semedo đều lỡ hẹn với World Cup năm nay.

Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2018

Thủ môn: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting CP).

Hậu vệ: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica).

Tiền vệ: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting CP), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), William Carvalho (Sporting CP).

Tiền đạo: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting CP), Goncalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).

Thanh Quý