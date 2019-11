New York City Marathon 2019 - nơi các cựu vương tranh ngôi

MỹNhững nhà cựu vô địch sẽ đọ tài tại New York City Marathon vào cuối tuần này, tìm cách giành lại danh hiệu trước đó.

New York City Marathon diễn ra tại thành phố New York vào ngày 3/11. Đợt xuất phát đầu tiên, của cự ly full marathon, bắt đầu lúc 9h40 (tức 20h40 giờ Hà Nội). Sự kiện quy tụ hàng loạt vận động viên Olympic, cựu vương và những ngôi sao đang lên.

Bảo vệ chức vô địch nội dung nam là Lelisa Desisa. Thành tích gần đây nhất của chân chạy người Ethiopia này là về nhất marathon tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới, Qatar, hồi tháng 10. Desisa cho biết anh tập trung vào phục hồi thể lực trong thời gian chuẩn bị cho New York City Marathon.

"Doha rất nóng, rất khó để chạy. Sau khi rời Doha, tôi thực hiện các bài tập phục hồi thể lực. Marathon không hề dễ dàng", Desisa nói.

Lelisa Desisa về nhất marathon nam ở giải VĐTG điền kinh 2019 Desisa chinh phục đường chạy full marathon ở giải VĐTG tại Doha, Qatar hồi tháng 10.

Một tháng rưỡi sau khi thiết lập kỷ lục thể giới nội dung bán marathon, Geoffrey Kamworor không quá lo ngại bởi địa hình đa dạng tại New York, nơi chân chạy Kenya vô địch năm 2017.

"Tôi làm việc tôi thường làm khi chạy marathon. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Tôi không có áp lực nào", Kamworor nói. Anh từng tham gia New York City Marathon bốn lần và về thứ ba trong năm 2018.

"Bản thân tôi đã quen với cung đương chạy. Tôi không có trở ngại nào cả", chân chạy Ethiopia này nhấn mạnh.

Geoffrey Kamworor Kamworor khi lập kỷ lục thế giới chạy half marathon hồi giữa tháng 9.

Shura Kitata năm nay sẽ tìm cách phục thù. Tại New York City Marathon 2018, anh về nhì, chậm hơn đồng hương Desisa chỉ 2 giây. Tuy nhiên, trên Twitter cá nhân, Kitata cho biết anh đã không tích lũy năng lượng đúng cách cho giải đấu năm nay.

Tại nội dung nữ, các đối thủ có vẻ không cân sức nhau. nhà vô địch Mary Keitany, người Kenya, được đự đoán tiếp tục chiến thắng sau khi Worknesh Degefa, về nhất Boston Marathon 2019, xin rút hồi đầu tháng vì chấn thương chân khiến cô không còn thời gian tập luyện.

"Quá trình tập luyện của tôi suôn sẻ. Tôi không thay đổi quá nhiều và tập tuyện tốt. Không có vấn đề gì", Keitany nói. "Tôi sẵn sàng chinh phục cuộc đua".

Keitany về nhất ở New York City Marathon 2018. Ảnh: AP.

Keitany né tránh khi được hỏi về ý định thiết lập một kỷ lục tại New York City Marathon. "Còn có những vận động viên khác và tôi tôn trọng họ", chân chạy 37 tuổi nói. "Lúc này, tôi không muốn nói đến bất kỳ kỷ lục nào".

Thành tích của Keitany, bốn lần vô địch New York City Marathon, vẫn kém khá xa so với con số 9 lần của Grete Waitz. Thêm một chiến thắng Chủ nhật tuần này sẽ giúp Keitany rút ngắn khoảng cách với Waitz.

New York City Marathon ra đời năm 1970. Giải này là thành viên của hệ thống World Marathon Majors, bao gồm sáu giải chạy danh giá nhất hành tinh bên cạnh Boston Marathon, Chicago Marathon, Berlin Marathon, London Marathon và Tokyo Marathon. Kỷ lục nội dung full marathon ở New York City Marathon là 2h 5 phút 5 giây, do chân chạy Kenya Geoffrey Mutai lập năm 2011.

