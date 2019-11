Năm ứng viên golfer hay nhất mùa European Tour

European Tour 2019, kết thúc bằng DP World Tour Championship tuần này, có đến năm người còn cơ hội thắng Race to Dubai - giải thưởng cho golfer hay nhất.

Sự kiện chốt mùa DP World Tour Championship khởi tranh hôm 21/11 trên sân Earth thuộc Jumeirah Golf Estates, Dubai. Để có vé dự sự kiện này, các đấu thủ European Tour phải thuộc top 50 bảng điểm Race to Dubai (RTD) sau 46 giải đấu tại 31 quốc gia. Tại đây, bên cạnh chiếc cup, động lực cho các golfer còn đến từ tổng quỹ thưởng 8 triệu USD, cuộc đua tranh danh hiệu Golfer hay nhất mùa của European Tour và điểm xếp hạng thế giới.

Sân Earth là chiến địa nơi các golfer tranh giải cuối cùng trong hệ thống European Tour mùa này. Ảnh: Betfair.

Trước khi xuất trận, tất cả golfer đều ngang nhau về cơ hội lên ngôi ở DP World Tour Championship cùng ba triệu USD tiền thưởng và 2.000 điểm Race to Dubai. Tuy nhiên, ở cuộc đua kéo dài cả mùa, chỉ có năm ứng viên nặng kí nhất trong việc tranh đỉnh cùng hai triệu USD gồm: Bernd Wiesberger, Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Shane Lowry và Matt Fitzpatrick.

Ở Nedbank Golf Challenge kết thúc tuần trước, Wiesberger cán đích trong nhóm T3 và vẫn giữ đỉnh Race to Dubai với cách biệt dẫn trước 722,7 điểm so với Fleetwood ở vị trí thứ hai. Kết quả ấy cũng triệt tiêu cơ hội đua tranh Race to Dubai của Rory McIlroy - ngôi sao số hai thế giới giữ vị trí thứ sáu với khoảng cách xa hơn số điểm cho nhà vô địch ở Dubai tuần này.

Wiesberger đang có cơ hội lớn hơn cả để chinh phục Race to Dubai mùa này. Ảnh: Khaleejtimes.

Điều kiện để các ứng viên nặng kí nhất có thể đoạt Race to Dubai 2019 như sau:

Bernd Wiesberger (hiện có 4.802,4 điểm): Muốn thắng cuộc, Wiesberger - chủ nhân của bảy danh hiệu European Tour - chỉ cần một mình cán đích ở vị trí á quân.

Tommy Fleetwood (4079.8 điểm): Anh cần bất kỳ mục nào trong danh mục điều kiện, gồm

- Đoạt cúp và Wiesberger đạt thấp hơn ngôi á quân

- Độc chiếm vị trí thứ hai, Wiesberger cán đích thấp hơn nhóm T3 gồm ba người và Jon Rahm hoặc Shane Lowry không vô địch

- Ở nhóm T2 gồm hai người, Wiesberger cán đích ở vị trí thứ 15 và Rahm, Lowry hoặc Fitzpatrick không lấy cúp

- Chia sẻ vị trí T2 với ba người khác, Wiesberger giữ đạt thấp hơn vị trí thứ 42 và Rahm, Lowry hoặc Fitzpatrick không lấy cúp.

Jon Rahm (3.898,3 điểm): Anh cần một trong các điều kiện, gồm

- Đoạt cúp và Wiesberger cán đích thấp hơn vị trí á quân

- Độc chiếm ngôi á quân, Wiesberger đạt thấp hơn vị trí T5 gồm hai người và Fleetwood, Lowry hoặc Fitzpatrick không thắng

- Cùng chia ngôi á quân với một người, Wiesberger đạt thấp hơn vị trí thứ 21 và Fleetwood, Lowry hoặc Fitzpatrick không thắng.

Shane Lowry (3.613,8 điểm): Anh mong một trong các điều kiện, gồm

- Đoạt cúp và Wiesberger cán đích thấp hơn vị trí T2 gồm hai người

- Độc chiếm ngôi á quân, Wiesberger cán đích thấp hơn vị trí thứ 19 và Fleetwood, Rahm hoặc Fitzpatrick không thắng.

Matthew Fitzpatrick (3.321 điểm). Anh cần: Đoạt cúp, Wiesberger cán đích thấp hơn vị trí T4 gồm hai người và Fleetwood đạt thấp hơn vị trí á quân.

Quốc Huy tổng hợp