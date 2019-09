Nadal và Federer - mối nguy cho Laver Cup

Trong năm thứ ba, Laver Cup tiếp tục đối mặt với khủng hoảng nhân tố chính - điều khiến đội Thế giới rất cần để xoay chuyển cục diện.

Ở hai mùa giải đầu tiên, vấn đề không được đặt ra, bởi ai cũng muốn thấy các ngôi sao hàng đầu Federer, Nadal hay Djokovic cùng đánh cặp với nhau. Trên mặt sân cứng màu đen không giống như màu xanh truyền thống, cảm giác thật sự rất háo hức và thú vị khi thấy những tay vợt vĩ đại thường đối đầu nhau lại đứng chung cùng một bên lưới.

Dù vậy, khán giả tại Laver Cup dường như không quan tâm mấy việc cổ vũ cho đội châu Âu hay đội Thế giới. Laver Cup thường được ví với giải golf Ryder Cup nhưng trên thực tế điều đó thật không công bằng, khi so sánh giải quần vợt đồng dội này với một giải đấu đã có chiều dài lịch sử hơn tám thập kỷ. Chừng nào bộ ba quyền lực Big Three gồm Federer, Nadal và Djokovic còn phong độ, Laver Cup sẽ còn hấp dẫn. Nhưng không ai biết Big Three sẽ còn chơi tốt trong bao lâu nữa.

Có Nadal và Federer, đội châu Âu đang vượt trội tại Laver Cup, vô địch ở hai năm gần nhất. Ảnh: Laver Cup.

Để tồn tại và phát triển, ngay cả khi kỷ nguyên của Big Three kết thúc, thì Laver Cup rất cần sự quan tâm và đầu tư đúng nghĩa. Giải đấu phải mang tính cạnh tranh cao và nhà vô địch phải thực sự thuyết phục. Đó cũng chính là thực trạng mà đội Thế giới đang phải đối mặt, bởi rất khó để họ kết hợp những gương mặt đến từ sáu lục địa thành một đội thống nhất.

Laver Cup 2019 hiện chỉ có hai đại diện trong số đó góp mặt ở đội Thế giới, gồm châu Mỹ và châu Đại Dương. Và đội trưởng Thế giới John McEnroe cũng thiếu một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong đội hình.

Hình ảnh "Ngựa chứng" Nick Kyrgios gắn với tiêu cực, qua những hành động và phát ngôn gây sốc. Denis Shapovalov đánh trái một tay tốt, nhưng vẫn chưa đủ tầm. Những John Isner, Milos Raonic, Jack Sock, Taylor Fritz hay Jordan Thompson vẫn còn quá mở nhạt. Họ vẫn ở quá xa đẳng cấp của đối thủ, trong khi tất cả thành viên của đội châu Âu, do Bjorn Borg làm đội trưởng, đều nằm trong top 11 thế giới, trong đó có ba tay vợt top 5.

Cơ cấu tính điểm theo ngày thi đấu ở Laver Cup đòi hỏi trong hai ngày đầu tiên, đội Thế giới phải có người chơi trận đơn nam thực sự xuất sắc để đối mặt với Nadal hoặc Federer. Các trận đấu ngày đầu được tính một điểm, tăng lên hai vào ngày tiếp theo và tính ba điểm cho ngày cuối. Dù sở hữu nhân tố đánh đôi hay nhất thế giới với ba danh hiệu Grand Slam, một mình Jack Sock sẽ khó làm nên chuyện, dù ở hai mùa giải trước, tay vợt Mỹ chỉ thua một trong sáu trận đôi nam.

Đội tuyển thế giới sẽ phải dựa nhiều vào phong độ của Kyrgios (thứ hai từ phải qua). Ảnh: Laver Cup.

Vì thế, hy vọng lớn nhất với đội Thế giới vẫn chỉ là Kyrgios. Tay vợt Australia chơi hiệu quả và phối hợp ăn ý với đồng đội. Tuy dính một số án phạt gần đây từ Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF), Kyrgios lại ít chịu sự chi phối đó ở Laver Cup - giải đấu vừa có tên trong hệ thống giải ATP hồi tháng Năm năm nay.

Đội Thế giới cũng có thêm nhiều hy vọng khi trong đội hình của đội châu Âu mùa giải thứ ba này có hai tay vợt đang không giữ được phong độ. Alexander Zverev, sau chức vô địch ATP Finals năm ngoái, chỉ còn là cái bóng của chính anh mùa này. Stefanos Tsitsipas sau khi bất ngờ bị loại ở vòng đầu tiên Mỹ Mở rộng 2019 đã rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn.

Dominic Thiem thì không chơi một trận nào trong vài tuần gần đây do sốt virus. Trước một đối thủ chắp vá như thế, với bản sắc của họ, đội Thế giới, nếu có chiến thuật hợp lý, có thể sẽ hồi sinh để xoay chuyển cục diện.

Laver Cup 2019 sẽ khởi tranh hôm nay, bằng các trận đánh đơn, Dominic Thiem - Denis Shapovalov lúc 18h, và Fabio Fognini - Jack Sock lúc 19h30, giờ Hà Nội.

Đội châu Âu Đội trưởng: Björn Borg Player Thứ bậcATP Rafael Nadal 2 Roger Federer 3 Dominic Thiem 5 Alexander Zverev 6 Stefanos Tsitsipas 7 Fabio Fognini 11 Đội Thế giới Đội trưởng: John McEnroe Tay vợt Thứ bậc ATP John Isner 20 Milos Raonic 24 Nick Kyrgios 27 Taylor Fritz 30 Denis Shapovalov 33 Jack Sock 210

Bình An (theo Metro)