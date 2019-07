Nadal: 'Federer có lợi thế nhờ trả giao tốt hơn'

Tay vợt Tây Ban Nha chỉ ra những lý do khiến anh thua trận bán kết Wimbledon trước kình địch.

"Tôi nghĩ những pha trả giao của anh ấy tốt hơn tôi chiều hôm nay. Tôi đã không trả bóng tốt. Khi điều đó xảy ra, anh ấy nắm lợi thế. Roger nhìn chung kiểm soát trận đấu vì tôi cảm thấy áp lực hơn anh ấy một chút. Dù vậy, tôi đã có break sớm ở set ba", Rafael Nadal thừa nhận sau thất bại.

Nadal cho rằng Federer đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Ảnh: PA.

Thua 3-7 ở loạt tie-break set đầu, Nadal đã xốc lại tinh thần và thắng áp đảo 6-1 trong set hai. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha không thể duy trì đà tâm lý và thua hai set tiếp theo với tỷ số 3-6 và 4-6. Nadal cho rằng anh đã chơi tốt ở cuối trận nhưng quá muộn.

"Tôi đã mắc một vài lỗi ở set ba. Đó là một thời điểm khó khăn và tôi phải kháng cự. Khởi đầu của set ba hầu như là một trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Tôi nghĩ bản thân bắt đầu chơi tốt vào cuối trận, nhưng như thế vẫn là quá trễ", Nadal nói.

Một nguyên nhân khác dẫn đến thất bại của Nadal, theo anh, là quả trái của anh không ổn định như ở những trận trước.

"Tôi nghĩ quả trái, hôm nay, không hoạt động tốt như những vòng trước. Tôi đã hơi lo lắng về quả trái của mình. Vậy nên, tôi không thể chuyển một cách tự do về quả thuận tay", Nadal nói.

"Tôi đã hơi lo về việc làm sao để không đánh hỏng quả trái. Khi điều đó xảy ra, trước một đối thủ như Federer, mọi thứ sẽ khó khăn. Như đã nói, tôi nghĩ anh ấy chơi chủ động, có một trận đấu tốt và giành chiến thắng xứng đáng", tay vợt Tây Ban Nha nói tiếp.

Sau trận đấu, Nadal cũng giành những lời khen cho Federer và chúc đối thủ may may mắn trên Twitter. Anh viết: "Một trận đấu tuyệt vời và một chiến thắng xứng đáng cho Roger Federer. Tôi có một vài cơ hội hôm nay, nhưng Roger đã chơi tốt hơn. Chúc may mắn ở chung kết Wimbledon. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn. Được thi đấu ở đây luôn là điều tuyệt vời. Gặp lại các bạn vào năm sau".

