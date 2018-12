Mourinho: 'Tuyển Anh có lý do để khóc'

Anh đã chạm tay vào tấm vé dự trận chung kết World Cup khi có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ năm trận bán kết. Mọi thứ chỉ thay đổi từ đầu hiệp hai, khi Croatia tìm được điểm rơi phong độ. Bằng hai bàn của Ivan Perisic ở phút 68 và Mario Mandzukic phút 109, đội bóng Đông Âu giành quyền vào chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.

HLV Mourinho đánh giá: ''Tuyển Anh có lý do để khóc vì đã ở rất gần trận chung kết, nhưng họ cũng có lý do để lạc quan. Anh tại giải năm nay có sự cải thiện rất nhiều so với những giải trước. Họ đang sở hữu một đội bóng trẻ. Phần lớn trong đó sẽ chơi ở World Cup tiếp theo với nhiều kinh nghiệm hơn được tích lũy ở cấp CLB''.

Thầy trò HLV Southgate phải dừng bước ngay trước trận chung kết. Ảnh: Reuters

Trong 15 cầu thủ Anh thi đấu với Croatia, Sterling và Jordan Henderson là hai gương mặt hiếm hoi từng chơi ở World Cup trước. "Tam sư'' đang có một lực lượng trẻ đủ tiềm năng để tỏa sáng tại Euro 2020 và World Cup 2022.

Mourinho khuyên: ''Nếu tôi là lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Anh, tôi sẽ giữ HLV Gareth Southgate và trợ lý Steve Holland. Họ cần có cơ hội để đưa Anh tới Euro và World Cup tiếp theo. Mọi thành viên Anh có quyền trở về trong niềm kiêu hãnh sau khi cống hiến mọi thứ và đem lại sự tự hào cho đất nước''.

So với Anh, Croatia có nền bóng đá và nguồn lực kém hơn rất nhiều. Việc thầy trò HLV Zlatko Dalic vào đến chung kết thực sự là một kỳ tích hàng chục năm mới có một lần. ''Vào chung kết là một thành tích tuyệt vời cho đất nước có giải vô địch quốc gia nhỏ và phần lớn tuyển thủ chơi ở nước ngoài", Mourinho nhận xét. "Như tôi biết, khi thi đấu ở nước ngoài, tuyển thủ thường cảm nhận quê hương theo một cách khác. Do đó, việc tuyển thủ Croatia trở lại và đưa đội bóng vào chung kết World Cup là một điều gì đó đáng kinh ngạc''.

Thanh Quý