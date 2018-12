Messi lập hat-trick siêu tốc, Argentina vào tứ kết Copa America

Bàn thắng: Otamendi 7', Messi 68', 79', 87', Aguero 90'

Messi vào sân từ phút 61, và không mất nhiều thời gian để khởi động "cỗ máy ghi bàn". Từ phút 68 đến 87, anh ghi liền ba bàn. Tuyển Argentina nhờ đó cũng đảm bảo chiến thắng chắc chắn hơn. Trước đó, trung vệ Otamendi mở tỷ số cho đội bóng áo sọc xanh trắng ngay phút thứ bảy. Với pha dứt điểm chính xác của Sergio Aguero ở phút 90, Argentina khép lại trận đấu với Panama bằng chiến thắng thuyết phục năm sao.

Một mặt đem lại niềm vui cho CĐV về số bàn thắng, kết quả trước Panama cũng giúp Argentina sớm giành vé vào tứ kết. Messi và đồng đội đang dẫn đầu bảng D với sáu điểm trọn vẹn sau hai lượt trận, nhiều hơn ba điểm so với đương kim vô địch Chile và Panama. Ở lượt cuối, Argentina chỉ gặp Bolivia (đội chưa có điểm nào) trong trận đấu mang tính chất thủ tục.

Messi vừa trở lại sau một chấn thương. Ảnh: Reuters

Nếu không có Messi, Argentina có thể vẫn giành chiến thắng. Trước khi cầu thủ hay nhất thế giới năm 2015 vào sân, đội tuyển áo sọc trắng xanh đang dẫn Panama một bàn và có nhiều hơn một người (Godoy nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 32 do lỗi đánh vào mặt đối phương). Tuy nhiên, chỉ khi Messi xuất hiện, Argentina mới thoát được khỏi thế trận giằng co và giành chiến thắng đậm. M10 thể hiện rõ duyên ghi bàn khi đón bóng bật tới chân ở phút 68 rồi tung cú sút cứa lòng nhanh như cắt để nhân đôi cách biệt. Trong khi bàn này xuất phát từ một tình huống may mắn, bàn nâng tỷ số lên 3-0 thực sự là một tuyệt phẩm: Messi sút phạt hàng rào từ 25 m đưa bóng bay vào góc cao. Đến phút 87, anh tiếp tục khẳng định sự quan trọng với tuyển Argentina bằng pha lừa qua thủ quân Panama, Baloy rồi cứa lòng chân trái hoàn tất cú hat-trick.

Bên cạnh ba bàn ghi trong gần 20 phút, giống như vai trò thường thấy tại Barcelona mùa vừa, Messi còn gián tiếp mang lại cho Argentina bàn thắng cuối cùng. Từ cánh phải, anh phất bóng dài vào cấm địa cho Lamela. Sau cú dứt điểm đầu tiên không thành của đồng đội, Aguero chớp cơ hội đánh đầu ấn định chiến thắng tỷ số cho Argentina.

Argentina 5-0 Panama

Kết quả thua đậm trong trận thứ hai có thể là một bất ngờ đối với CĐV Panama, đội đánh bại Bolivia với tỷ số 2-1 ở trận ra quân. Trên thực tế, trước khi Messi vào sân, Panama chơi không quá lép vế so với Argentina. Đội này thậm chí tạo được không ít tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Sergio Romero, đồng thời có đến 40% thời gian kiểm soát bóng. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và không để thua quá sớm từ cú đánh đầu của Otamendi, Panama có thể đã gây nhiều khó khăn hơn cho đội đương kim á quân.

Trong trận thứ hai liên tiếp chơi xuất phát mà không có Messi, Argentina một lần nữa phải phụ thuộc vào phong độ của Angel Di Maria. Sau khi ghi một bàn và chuyền một quả dọn cỗ trong trận thắng Chile với tỷ số 2-1, Di Maria tiếp tục đặt dấu ấn lên đội tuyển bằng cú đá phạt tạo cơ hội cho Otamendi mở tỷ số. Tuy nhiên, Di Maria không thể duy trì phong độ cao trong một khoảng thời gian dài, nhất là khi đồng đội xung quanh cũng chơi không tốt. Tiền đạo Gonzalo Higuain thêm một lần gây thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội ghi bàn mười mươi. Nicolas Gaitan cũng chỉ chơi ở mức tròn vai chứ chưa thực sự xuất sắc.

Panama cũng gây nhiều khó khăn cho Argentina, trước khi Messi xuất hiện. Ảnh: Reuters.

Trong lượt đấu cuối, Argentina có thể thắng nốt Bolivia để giành vị trí đầu bảng D. Vị trí này cho phép đoàn quân tango vào tứ kết gặp đội nhì bảng C - nhiều khả năng là Venezuela.

Sau hai lượt đấu, Copa America 2016 đã xác định được bốn đội vào tứ kết gồm Colombia (bảng A), Mexico, Venezuela (C) và Argentina (D). Lượt cuối trong những ngày tới sẽ xác định nốt bốn đội còn lại.

Copa America năm nay diễn ra lần đầu tiên bên ngoài Nam Mỹ nhằm kỷ niệm 100 năm giải đấu ra đời. Ngoài 10 đội Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Chile và Peru, giải còn sáu đội bên ngoài gồm Mexico, Mỹ, Haiti, Costa Rica, Jamaica và Panama. 16 đội chia làm bốn bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Kim Thành