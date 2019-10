Mercedes tiết lộ bí quyết hạ Ferrari ở Sochi

Thứ năm, 3/10/2019, 15:24 (GMT+7)

- Tại sao Mercedes lại xuất phát với lốp thường?

- Trong top 10, chỉ có Mercedes xuất phát với lốp thường sau khi xem xét hai lựa chọn. Nếu chọn lốp mềm mà vẫn đứng sau Ferrari sau khi xuất phát, chúng tôi khó đánh bại họ. Khi đó, cơ hội duy nhất của chúng tôi là chiến thuật undercut (vào pit trước). Nhưng tôi đồ rằng Ferrari quá nhanh để chúng tôi dùng chiến thuật này.

Xuất phát với lốp thường (màu vàng) giúp Mercedes có nhiều lựa chọn chiến thuật hơn trong cuộc đua. Ảnh: XPB.

Lốp thường cũng có điểm yếu, đó là xuất phát chậm. Nhưng nó cho phép chúng tôi có nhiều lựa chọn trong cuộc đua. Chúng tôi vẫn có thể dùng undercut, nhưng lần này sẽ thay lốp mềm hoặc lốp cứng, nếu lốp mềm mòn quá nhanh. Hơn nữa, lốp thường cho phép chúng tôi vào pit lần đầu muộn hơn Ferrari, như những gì đã xảy ra. Sau hơn 20 vòng đua, chiếc W10 ngày càng nhanh hơn và buộc Ferrari phải hành động bằng cách lần lượt đưa xe vào pit. Đó là sức mạnh của lốp thường.

Xe an toàn là điều thường thấy ở Sochi, xuất hiện năm này qua năm khác. Chúng thường đến ở giai đoạn đầu cuộc đua. Dù xe an toàn đến ở thời điểm nào, lốp thường cũng giúp chúng tôi ở trên đường đua lâu hơn lốp mềm. Sau khi họ vào pit, chúng tôi có thể kéo dài cuộc đua thậm chí cho đến gần cuối để chờ xe an toàn.

- Mercedes có thể thắng mà không cần xe an toàn hay xe an toàn ảo không?

- Chúng tôi tính lốp mềm sẽ dễ hết công dụng hơn bình thường. Thực tế, sự hao mòn lốp mềm và lốp thường không quá lớn. Điều này giảm đi cơ hội cho chúng tôi. Nếu lốp mềm mòn nhanh như ở ngày đua thử đầu tiên, chúng tôi sẽ có nhiều phương án hơn. Khi đó, lốp mềm sẽ hết công dụng sau khoảng 15 vòng, khiến Ferrari phải vào pit sớm và chúng tôi có lợi thế. Nhưng điều đó không xảy ra.

Nếu không có xe an toàn hay xe an toàn ảo, Ferrari sẽ chiếm hai vị trí đầu tiên. Thật khó để Mercedes chiếm lợi thế trước Ferrari trên những đường thẳng dài. Chúng tôi có thể thay lốp mềm để cạnh tranh với Ferrari, nhưng cũng không thể đánh bại họ.

- Tại sao Valtteri Bottas có thể cầm chân Charles Leclerc lâu đến vậy?

- Sau khi xe an toàn xuất hiện, Leclerc vào pit thay lốp mềm. Lúc này hai tay đua Mercedes và Leclerc đều dùng lốp mềm khi tiếp tục cuộc đua. Rõ ràng Mercedes đối mặt áp lực khủng khiếp từ chiếc SF90. Nó quá nhanh, đặc biệt trên đường thẳng dài đến Turn 2. Hệ thống giảm sức cản gió (DRS) cũng sẽ được áp dụng vài vòng sau khi xe an toàn kết thúc. Chúng tôi nghĩ quá khó để giữ được hai vị trí đầu đến hết cuộc đua.

Bottas không mắc sai lầm nào. Cậu ấy không bị khóa lốp ở Turn 2, bảo vệ mọi góc cua tốt nhất có thể. Quan trọng hơn, Bottas thay đổi liên tục các chế độ động cơ để đạt tốc độ tốt nhất ở đường thẳng vào Turn 2. Cậu ấy thi đấu hoàn hảo. Leclerc nhiều lần phải lùi lại để làm mát lốp, phục hồi pin và tìm cơ hội tấn công khác. Mỗi khi Leclerc làm thế, Bottas bắt chước tuyệt đối kỷ luật cho đến cuối chặng.

Chiến thuật một lần nữa là điểm nhấn trong chiến thắng của Mercedes. Ảnh: XPB.

- Tại sao Lewis Hamilton có thể đạt fastest-lap với lốp thường đã cũ?

- Thực tế Hamilton đạt fastest-lap trên lốp mềm cũ, nhưng đây vẫn là câu hỏi hay. Độ mòn lốp ở Sochi rất thấp với cả lốp mềm lẫn lốp thường. Lốp vẫn bị mòn dần và khiến tốc độ giảm dần, đặc biệt với Ferrari trước khi vào pit lần đầu. Bởi họ tăng tốc liên tục để tạo khoảng cách. Nhưng đến cuối chặng, lốp xe Hamilton vẫn còn chút độ bám. Bottas làm tốt nhiệm vụ cầm chân Leclerc, để Hamilton tập trung giữ lốp tốt hơn.

Đến những vòng cuối, Hamilton chuyển sang chế độ động cơ tốt nhất để đạt fastest-lap. Lốp vẫn đủ công dụng để cậu ấy thành công.

- Làm sao các tay đua biết phải đua với tốc độ như nào khi xe an toàn ảo kích hoạt?

- Liên đoàn đua ô tô thể thao thế giới (FIA) có quyền kích hoạt xe an toàn hay xe an toàn ảo. Khi đó, chế độ trên xe tay đua được kích hoạt tự động. Xe an toàn ảo xuất hiện để các tay đua giảm tốc độ, giúp các nhân viên dọn dẹp đường đua kịp thời. Các tay đua và đội đua nhận được thông báo về điều đó ngay lập tức. Trên màn hình các tay đua có hiển thị những thông số cụ thể, mà quan trọng nhất là giảm tốc độ ngay lập tức. Thường là giảm từ 20% đến 30% tốc độ thông thường.

Ở những đường đua như Baku với đường thẳng dài, FIA có thể giới hạn tốc độ tối đa cụ thể để đảm bảo an toàn. Các tay đua có thể vượt quá giới hạn quy định cũng không sao, nhưng họ phải bù đắp ở vòng sau. Nhưng ở khu vực xảy ra tai nạn, các tay đua không được phép vượt quá giới hạn. Đây là kỹ năng mọi tay đua đều phải luyện tập thành thạo.

Từ đó, chúng tôi tính toán thay đổi chiến thuật. Liệu có nên vào pit hay không.

Xuân Bình (theo Mercedes AMG)