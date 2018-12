McIlroy và Mickelson bị cắt loại ở US Open

McIlroy và Mickelson đối diện nguy cơ bị cắt loại ở US Open / Phil Mickelson hy vọng hoàn tất Grand Slam danh hiệu

Tee-off ở hố 10, Rory McIlroy khiến người hâm mộ phấn khởi với bốn birdie ở chín hố đầu để gỡ gạc lại kết quả dương bảy gậy của anh ở vòng một. Tuy nhiên, golf thủ Bắc Ireland đã đánh rất tệ ở chín hố cuối. Anh không ghi thêm birdie nào và hai lần double-bogey, trong đó có những sai lầm ở hố cuối, cùng một bogey để kết thúc hai vòng với kết quả dương tám gậy.

Mickelson lại lỗi hẹn với danh hiệu US Open. Ảnh: Reuters.

Nối gót McIlroy là Phil Mickelson. Golf thủ 46 tuổi kỳ vọng sẽ chạm tay vào danh hiệu US Open đầu tiên trong sự nghiệp giải năm nay. Tuy nhiên, sau kết quả dương bốn gậy ở vòng một, anh kết thúc vòng hai với bốn bogey, một birdie và lại lỗi hẹn với US Open - danh hiệu major duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Đây là lần thứ ba Mickelson bị cắt loại sau 26 lần dự US Open, hai trong số đó diễn ra ở sân Oakmont. Năm 2007, lần đăng cai US Open gần nhất của sân golf này, cựu số hai thế giới cũng bị cắt loại, một phần vì dính chấn thương cổ tay khi tham gia vòng đấu tập.

Trong số những cái tên đáng chú ý phải về nhà sớm còn có golf thủ số 11 thế giới Patrick Reed và golf thủ số năm thế giới Rickie Fowler. Cả hai người này đều được đánh giá là ứng cử viên vô địch trước khi giải đấu diễn ra. Fowler, 27 tuổi, dương 11 gậy sau hai vòng còn Reed, 25 tuổi, dương tám gậy.

Brandt Snedeker (+11), Smylie Kaufman (+13), William McGirt (+9), Keegan Bradley (+9), Jimmy Walker (+11) và Hideki Matsuyama (+12) là những cái tên đáng chú ý khác bị cắt loạt. Henrik Stenson rút lui vì bị đau ở đầu gối.

Dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ ba là golf thủ Ireland Shane Lowry với năm gậy âm. Andrew Landry, người dẫn đầu hai ngày trước đó, đứng thứ hai với ba gậy âm. Kém một gậy là Sergio Garcia, Dustin Johnson và Lee Westwood. Tất cả các golf thủ trong nhóm dẫn đầu này đều chưa hoàn thành vòng ba.

Golf thủ số một thế giới Jason Day dương một gậy còn đương kim vô địch Jordan Spieth dương bốn gậy. Cả hai người đều đã đánh xong 18 hố thuộc vòng ba.

Vĩnh San