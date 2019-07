McIlroy: 'Thật tuyệt khi thấy Lowry say mềm với cup Claret Jug'

Chủ nhân bốn major ca ngợi chức vô địch The Open của đồng hương Shane Lowry, trước thềm sự kiện WGC-St. Jude Invitational, tại Memphis tuần này

"Tôi đã nhắn tin cho Shane và nói rằng anh ấy người hùng dân tộc", Rory McIlroy tiết lộ hôm 24/7. "Tôi rất mừng cho thành công của Shane. Khi tôi bị loại vào chiều thứ Sáu, anh ấy đã nhắn tin động viên tôi. Anh ấy hẹn gặp tôi ở Memphis tuần này. Tôi nhắn lại rằng hy vọng điều đó không xảy ra, vì anh ấy sẽ say mềm sau khi giành Claret Jug. Thật tuyệt là điều đó đã trở thành sự thật".

McIlroy được kỳ vọng giành major thứ năm khi The Open tổ chức tại quê hương Bắc Ireland lần đầu tiên kể từ năm 1951. Nhưng ngôi sao 30 tuổi bị cắt loại, sau khi chơi rất tệ ở vòng mở màn với tám gậy quá par. "Chiến thắng của Shane ở The Open là kết quả công bằng", McIlroy khẳng định. "Tôi rất vui khi thấy anh ấy đăng quang. Hy vọng The Open sẽ trở lại Portrush trong một thập kỷ tới".

McIlroy và Lowry trở thành bạn thân sau giải Irish Open 2009 mà Lowry vô địch với tư các golfer nghiệp dư. Ảnh: Irish Mirror.

Shane Lowry bỏ lỡ WGC-St. Jude Invitational tuần này và có thể còn nghỉ thi đấu cả tuần sau, bởi những buổi lễ ăn mừng chiến thắng kéo dài. McIlroy tin rằng cuộc sống của người đồng nghiệp thân thiết sẽ thay đổi hoàn toàn sau chức vô địch major đầu tiên.

"Đó là một trải nghiệm quý báu với anh ấy", McIlroy nói. "Rất nhiều điều sẽ thay đổi sau khoảnh khắc đăng quang. Tôi hy vọng sẽ ăn tối với anh ấy trong tuần diễn ra giải Northern Trust tại New York".

Lowry và McIlroy quen nhau từ khi còn là những golfer nghiệp dư. Thành công của McIlroy đến sớm hơn khi anh đăng quang US Open năm 22 tuổi. Nhưng kể từ sau danh hiệu The Open 2014, ngôi sao Bắc Ireland này chưa thể có thêm một lần vô địch major. Chiến thắng gần nhất của McIlroy là tại RBC Canadian Open diễn ra tháng trước - giải đấu mà Lowry về nhì.

Nhân Đạt (theo The Star)