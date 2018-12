McGregor có giấy phép boxing, rộ tin đấu Mayweather

McGregor muốn 100 triệu đôla nếu đấu Mayweather / Conor McGregor lập kỳ tích cùng lúc giữ hai đai vô địch UFC

Cuộc so găng giữa McGregor (trái) và Mayweather có thể khuấy động võ thuật toàn thế giới. Ảnh: AP/ Reuters.

Kênh ESPN và trang MMAjunkie xác nhận Hiệp hội vận động viên của bang California đã cấp giấy phép thi đấu boxing cho Conor McGregor.

Trước đó McGregor đã tuyên chiến với "độc cô cầu bại" Floyd Mayweather và sẵn sàng thượng đài môn boxing. McGregor cho rằng Mayweather sẽ không bao giờ dám thi đấu theo thể thức võ tự do (MMA).

McGregor lập nên kỳ tích nắm hai đai vô địch cùng một lúc của UFC, giải đấu võ tự do lớn và uy tín nhất thế giới hiện nay. Võ sĩ người Ireland hạ knock-out Jose Aldo chỉ sau 13 giây để giành đai hạng lông ở sự kiện UFC 194. Đầu tháng 11 vừa qua, McGregor tiếp tục đánh bại Eddie Alvarez để giành thêm đai hạng nhẹ ở sự kiện UFC 205.

Trong khi đó Mayweather tuyên bố giải nghệ từ tháng 11/2015. Tay đấm 39 tuổi sở hữu thành tích 49 chiến thắng và chưa một lần thất bại trên sàn boxing. Tuy nhiên thông tin gần đây cho thấy Mayweather không phủ nhận khả năng trở lại với sàn đấu với McGregor.

Mayweather từng khó chịu khi nghe lời so sánh McGregor là phiên bản của tay đấm này tại môn MMA. Võ sĩ từng lập kỷ lục kiếm 180 triệu đôla chỉ sau trận so găng với Manny Pacquiao cho rằng sự so sánh đó là thiếu tôn trọng.

Bảo Lam