Mbappe gặp thử thách lớn trước hàng thủ Uruguay

* Trận Uruguay - Pháp diễn ra lúc 21h thứ Sáu 6/7, theo giờ Hà Nội, trực tuyến trên VnExpress.

Kylian Mbappe lập một loạt kỷ lục sau khi ghi cú đúp vào lưới Argentina hôm 30/6. Theo lẽ bình thường, một cầu thủ 19 tuổi gây ra cú sốc như vậy ở World Cup sẽ được truyền thông săn đón, sau đó là một loạt bài viết giới thiệu về kỷ lục gia mới, xem anh ta là ai và CLB nào muốn theo đuổi anh ấy. Nhưng với Mbappe, tuyệt nhiên chẳng có một động thái nào như vậy.

Mbappe đang có một giải đấu thành công trên đất Nga. Ảnh: Reuters.

Mbappe vốn đã là một người đặc biệt. Anh đã vô địch Ligue 1 hai lần, cùng với Monaco rồi PSG. Mbappe cũng đã vào tới bán kết Champions League, và có 21 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Trên thị trường chuyển nhượng, Mbappe là cầu thủ đắt giá thứ nhì lịch sử bóng đá thế giới, khi PSG chấp nhận trả 216 triệu đôla trong vài tuần nữa, để rước anh về theo thỏa thuận từ hè 2017.

Tiền đạo của PSG là cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp cho tuyển Pháp kể từ sau Thế chiến II, trong trận thắng Nga 3-1 hồi tháng 4/2018. Anh cũng là cầu thủ tuổi teen thứ nhì, sau Pele, lập cú đúp trong một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup. Mbappe đồng thời là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 10 bàn ở Champions League. Chỉ trong hai năm rưỡi chơi bóng đỉnh cao, Mbappe đã là một ông vua kỷ lục, với những thành tích được xếp chồng theo từng ngày.

"Mbappe đã tấn công Argentina từ trong bóng tối", Arsene Wenger đã bình phẩm về siêu trình diễn của người mà ông từng rất muốn chiêu mộ. "Cậu ấy rất nguy hiểm, đặc biệt là khi trận đấu phải kéo dài thời gian. Mỗi khi Mbappe phải đối mặt với một quyết định, cậu ấy đều làm rất tốt".

*Danh sách những cầu thủ cán mốc 10 bàn sớm nhất ở Champions League

Cầu thủ Đội bóng Thời điểm ghi 10 bàn Kylian Mbappe PSG 18 tuổi 11 tháng 15 ngày Karim Benzema Lyon 20 tuổi 10 tháng 2 ngày Javier Saviola Barca 21 tuổi 3 tháng 0 ngày Lionel Messi Barca 21 tuổi 3 tháng 7 ngày Raul Gonzalez Real Madrid 21 tuổi 3 tháng 24 ngày Wayne Rooney Man Utd 22 tuổi 0 tháng 14 ngày

Wenger không quá lời, bởi tốc độ trong pha bứt tốc của Mbappe, dẫn tới quả phạt đền đầu trận, được ghi nhận là tới 37 km/h, vượt xa so với con số 33,98 km/h được cầu thủ chạy nhanh nhất vòng bảng là Cristiano Ronaldo xác lập. Tốc độ của Mbappe tương đương với thành tích của nhiều VĐV điền kinh chuyên nghiệp, thậm chí rất gần với kỷ lục của ông hoàng điền kinh Usain Bolt.

Những lý ấy khiến màn trình diễn trong trận Pháp 4-3 Argentina ở Kazan trở nên đặc biệt, ngay cả khi chủ nhân của nó là Mbappe. "Khi Mbappe 17 tuổi và còn khoác áo Monaco, những thống kê của cậu ấy đã rất kinh ngạc. Khi bạn làm được những điều như vậy ở độ tuổi đó, điều ấy có nghĩa là bạn đã vận dụng hoàn hảo tài năng của bản thân. Không nhiều người làm được điều ấy và tôi tin Mbappe sẽ nằm trong top năm hoặc sáu cầu thủ thống trị bóng đá thế giới", Wenger nhận xét.

Thống trị thế giới, theo lời Wenger, có vẻ xa xôi, nhưng đặt dấu ấn tại World Cup 2018 thì Mbappe hoàn toàn có thể. Trước Uruguay, đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất từ đầu giải - mới chỉ lọt lưới một bàn, tài năng của Mbappe sẽ được thử thách.

Màn mừng bàn thắng đầy tự tin của Mbappe. Ảnh: AP.

Trước Mbappe, thủ lĩnh hàng thủ Uruguay, Diego Godin đã khóa chặt hai ngòi nổ nguy hiểm khác, là Artem Dzyuba và Cristiano Ronaldo. Trong cả hai trận đấu, hai mũi nhọn bùng nổ nhất trên hàng công của Nga và Bồ Đào Nha hoàn toàn "mất điện". Ronaldo thậm chí không chạm bóng nổi một lần trong khu cấm địa Uruguay suốt 45 phút đầu tiên. Cả hai đều phải rời sân trong tâm trạng bực dọc khi không có cơ hội thuận lợi, và nếu cố dứt điểm, họ phải tung ra những cú sút ở cách rất xa khung thành.

Nhìn rộng hơn, Uruguay cũng chỉ mới để lọt lưới một bàn trong bản chiến thắng liên tiếp gần đây mà họ có Godin, Jose Gimenez và Diego Laxalt thi đấu. Màn trình diễn đỉnh cao trước Bồ Đào Nha là lời giải thích tại sao Uruguay lại quyết xây dựng lối chơi từ hàng thủ, và có thể thực dụng đến mức tàn nhẫn như vậy.

Suốt 90 phút, bộ tứ vệ Uruguay giải nguy tổng cộng 19 lần, thực hiện chín cú xoạc bóng thành công và đoạt bóng 10 lần trong chân cầu thủ Bồ Đào Nha. Ronaldo cùng đồng đội 20 lần cố dứt điểm, nhưng chỉ năm lần, bóng bay được về hướng cầu môn do Fernando Muslera trấn giữ. Trước và sau tình huống Pepe lập công, san bằng tỷ số 1-1, Muslera rất ít khi phải làm việc.

Tình huống Rojo phạm lỗi với Mbappe dẫn tới quả phạt đền. Ảnh: AP.

Để đối chọi với Mbappe, ông hoàng tốc độ và rất giỏi khai thác bất kỳ khoảng trống nào dù là nhỏ nhất, Lucas Torreira và Rodrigo Bentancur sẽ vất vả hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ hàng thủ. Hai tiền vệ này sẽ phải áp sát tiền đạo đàn em bất cứ khi nào có thể, nhằm tránh cho Godin khỏi những cuộc đua tốc độ. Tấm gương của Marcos Rojo vẫn còn đó, và hẳn không một hậu vệ nào muốn rơi vào tình cảnh tương tự trước những bước chạy thần tốc của Mbappe.

Trận chiến tối nay có thể sẽ nặng về chiến thuật, bởi Oscar Tabarez sẽ ưu tiên tối đa sự an toàn. Đó sẽ là thử thách lớn nhất từ đầu World Cup 2018 cho tài năng của Mbappe. Nhưng với tài năng của tiền đạo chưa bước sang tuổi 20 này, đối đầu Uruguay có lẽ cũng chỉ như bao ngày làm việc bình thường khác.

Thắng Nguyễn (theo Four Four Two)