Man City thua Tottenham, đứt mạch bất bại từ đầu mùa

Lối chơi kiểm soát bóng của Man City, như dự đoán, đã gặp nhiều khó khăn trước khả năng áp sát nhanh từ phía đội chủ nhà. Lỗ hổng từ sự thiếu vắng Kevin De Bruyne trong chiến thuật do Pep Guardiola xây dựng lộ rõ khi hàng tiền vệ của Man City hoàn toàn lép vế trước những cầu thủ cơ bắp của đối phương. Trong đó, khả năng càn quét của Victor Wanyama và Moussa Sissoko bóp nghẹt sức sáng tạo từ David Silva khiến hàng công của Man City mất nguồn cung cấp bóng.

Ngay phút thứ chín, từ quả tạt không mấy nguy hiểm của Danny Rose, Aleksandar Kolarov lóng ngóng đá phản lưới, khiến đội nhà sớm chịu thiệt thòi. 25 phút sau, hàng thủ Man City tiếp tục phạm sai lầm khi để Dele Alli băng xuống đối mặt Claudio Bravo, thoải mái sút tung lưới thủ môn người Chile. Ở tình huống này, các cầu thủ Man City dù có năm người nhưng không thể kèm ba người của Tottenham. Sau khi Pablo Zabaleta chặn được đường chuyền của Alli cho Erik Lamela, hàng thủ Man City chững lại. Bóng bật ra đến chân Son Heung-min và tiền đạo người Hàn Quốc có pha kiến tạo thành bàn thứ hai ở mùa giải năm nay.

Alli ghi bàn trước cái nhìn bất lực của các cầu thủ Man City. Ảnh: Reuters.

Trái với hình ảnh ở những trận trước, khi áp đặt lối chơi lên đối phương, các cầu thủ Man City tỏ ra thiếu ý tưởng ở trận này. Việc thiếu vắng Kevin De Bruyne là một lý do nhưng chỉ chiếm phần nhỏ trong nguyên nhân thất bại của họ hôm nay. Sức mạnh trong chiến thuật do Guardiola xây dựng nằm ở khả năng cầm bóng trên nửa phần sân phía trước của đối thủ rồi tạo đột biến ra hai biên. Tuy nhiên, sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ Tottenham khiến Man City không có đủ thời gian để phối hợp. Điều này khác khi Guardiola dẫn dắt Barca. Thời điểm đó, nhiều đội bóng từng dùng tốc độ và sức ép để khắc chế chiến thuật tiki-taka do Guardiola xây dựng nhưng sự ăn ý của bộ khung cầu thủ Barca khiến họ không thể thành công.

Man City thì khác, các cầu thủ của họ chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Hơn nữa, đội chủ sân Etihad là một tập hợp các ngôi sao từ nhiều nền bóng đá khác nhau. Dĩ nhiên là sự ăn ý không thể đạt được như Barca dưới thời Guardiola. Điều này thể hiện ở nhiều tình huống hàng thủ Man City chuyền qua lại và không thể tìm cách đưa bóng lên. Khi bóng được trả về cho Bravo, thủ thành người Chile thường giữ lại và đợi các đồng đội co về. Tuy nhiên, vì cầu thủ Tottenham ập vào nhanh trong khi hai hậu vệ cánh chưa kịp lui về nên nhiều tình huống Bravo phải chọn phương án nguy hiểm là lừa qua đối phương.

Tình huống nguy hiểm nhất mà Man City tạo ra là cú dứt điểm của Sergio Aguero ở phút 50. Tiền đạo người Argentina băng xuống đón đường chuyền của Fernando rồi sút chân trái vào góc gần. Hugo Lloris cản phá bằng chân, bóng đập cột dọc nảy ra trước khung thành nhưng may cho Tottenham là không cầu thủ Man City nào kịp ập vào. Ngoài ra, phút 75, tiền đạo vào thay người Kelechi Iheanacho có cơ hội đối mặt Lloris nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của anh không đủ để đánh bại thủ thành bên phía Tottenham.

Sức mạnh của Wanyama giới hạn khả năng phối hợp của hàng tiền vệ Man City. Ảnh: Reuters.

Tottenham đáng ra có thể chiến thắng đậm hơn nếu Erik Lamela không đá hỏng quả phạt đền ở phút 64. Fernandinho đánh dấu một trận đấu đáng quên bằng pha đẩy ngã thô thiển với Dele Alli trong vòng cấm. Tiền vệ người Brazil thể hiện phong độ chói sáng từ đầu mùa và là nhân tố quan trọng trong chiến thuật của Guardiola nhưng hoàn toàn lép vế trước những tiền vệ giàu tốc độ và sức mạnh của Tottenham. Ở quả phạt 11m này, Claudio Bravo đã có pha đổ người xuất sắc để cản cú đá vào góc chìm bên phải khung thành của Lamela.

Thất bại trước Tottenham và phần nào là thắng lợi nhọc nhằn trước Swansea để lộ điểm yếu của Man City. Chiến thuật mà Guardiola đang xây dựng có thể bị hóa giải bởi lối chơi áp sát nhanh và giàu nhiệt huyết. Phương án này có thể khiến các cầu thủ tiêu hao thể lực nhưng với một giải đấu như Ngoại hạng Anh, việc quyết tâm của các cầu thủ được nhân lên khi chạm trán đối thủ mạnh là điều thường thấy. Cùng với trận hòa Celtic 3-3 tại Champions League hồi giữa tuần, Man City đang đối mặt một sự tuột dốc về thành tích.

Đánh bại Man City, Tottenham là đội duy nhất giữ thành tích bất bại sau bảy vòng đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay. Với 17 điểm, họ chỉ còn kém Man City một điểm và tiếp tục thể hiện hình ảnh trẻ trung của một tập thể với sự gắn kết cao và rất khó bị đánh bại ngay cả khi không có chân sút số một Harry Kane. Đây là điều họ đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái. Vấn đề với Tottenham là họ có thể duy trì phong độ này trong bao lâu.

Quang Huy