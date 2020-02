Luyện tập chạy bộ an toàn trong mùa dịch nCoV

Những người quan tâm đến chạy bộ có thể tìm hiểu và đăng ký ba giải chạy do Báo VnExpress tổ chức tại Hà Nội, Huế và Quy Nhơn. Giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight do VnExpress tổ chức phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội và TPBank sẽ diễn ra đêm 22 đến rạng sáng 23/8 tại Hà Nội. VnExpress Marathon Huế đem đến cơ hội trải nghiệm những cung đường đẹp xứ Huế. Giải chạy thường niên VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 (VM Quy Nhơn 2020) do VnExpress phối hợp cùng Hưng Thịnh sẽ diễn ra ngày 7/6 tại Quy Nhơn, Bình Định, giữ nguyên bốn cự ly gồm 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42 km). Độc giả tìm hiểu thông tin và mua vé tại đây.