Lorenzo-Vera duy trì đỉnh bảng DP World Tour Championship

UAEDù đánh 69 gậy ở vòng hai, Mike Lorenzo-Vera vẫn giữ ngôi đầu ở điểm -12 trong cuộc đua đến chức vô địch sự kiện hạ màn European Tour.

Nhập cuộc ở cách biệt dẫn trước một gậy, Lorenzo-Vera tích luỹ thêm ba gậy trên mặt sân Earth của Jumeirah Golf Estates. Theo bảng điểm hôm 22/11, anh có dấu hiệu sa sút phong độ. Tuy nhiên, các đối thủ thuộc nhóm đầu bảng cũng sa sút, nên golfer Pháp 34 tuổi vẫn giữ ngôi đầu. Với cách biệt dẫn trước ba gậy qua 36 hố, anh nối dài hy vọng giành được chiếc cúp đầu tiên tại European Tour.

Nắm lợi thế trước khi vào vòng áp chót, Lorenzo-Vera vẫn cảnh giác cao độ. Golfer hạng 96 thế giới nói: "Bàn về chiến thuật thì tôi biết mình phải làm gì. Vào cuối tuần, điều kiện gió sẽ khác nên tôi sẽ phải thận trọng trong từng cú đánh. Tôi sẽ chẳng vượt qua lằn ranh thi đấu an toàn đã chọn như vòng đầu. Với tôi, dẫn trước ba gậy sẽ tốt hơn tình thế phải bám đuổi từ khoảng cách tương tự. Tôi nghĩ câu chuyện sẽ gay cấn pha lẫn áp lực vì sau lưng là những tên tuổi lớn".

Lorenzo-Vera đang tràn trề hy vọng sở hữu chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp tại European Tour. Ảnh: Albawaba.

Vị trí T2 ở điểm -9 thuộc về Jon Rahm và Tommy Fleetwood. Cả hai lần lượt đánh 69 và 68 gậy trong tình thế là hai người trong năm ứng viên cuộc đua Race To Dubai (RTD) tranh danh hiệu Golfer hay nhất mùa cùng 2 triệu USD tiền thưởng.

Trên thực tế, Rahm so kè với Fleetwood nhờ kiếm thêm hai gậy quý giá ở hố cuối vòng. Tại đây, golfer người Tây Ban Nha đánh cú thứ hai đưa bóng lên green, cách miệng hố khoảng ba mét và thực hiện cú gạt ghi eagle. Rahm đùa rằng: "Tôi ganh tị với eagle của Rory McIlroy ở hố đó nên cố bắt chước".

Sự thật thì không như thế. Rahm phân tích: "Thực ra lúc đó, tôi ở cách cờ 236 mét và cần vượt 245 mét để tránh bẫy nước bên trái green trong khi gió tạt từ bên phải. Nên tôi cần cú đánh hoàn hảo bằng gậy gỗ số 5 vì nếu trượt thì bóng có thể vào bẫy nước. Nếu đánh gỗ số 3 thì đường bóng dài hơn nhưng vị trí đáp, dù trái hay phải, cũng đều bất lợi. Thế là tôi dùng gỗ số 5, đánh hết lực và đạt kết quả như ý".

Vị trí thứ tư ở điểm -7 thuộc về golfer hạng 62 thế giới Tom Lewis – chủ nhân hai cúp European Tour.

Kém một gậy so với đỉnh bảng lúc nhập cuộc, nhưng hết 18 hố, Rory McIlroy rơi xuống vị trí thứ năm ở điểm -6. Ngôi sao số hai thế giới ghi bảng điểm 74 gậy, nhiều hơn 10 gậy so với vòng mở màn. Anh sẽ bước vào vòng áp chót ở cách biệt kém sáu gậy so với một Lorenzo-Vera kém tiếng tăm hơn.

Sau vòng đấu tệ hại, McIlroy nói: "Môn này rất phập phù. Tôi luôn nói rằng có hôm thì mọi thứ dễ dàng và người khác đáp ‘đừng quá nhanh như thế’ để kéo bạn về thực tại. Golf là vậy đó. Dù gì thì tôi vẫn còn cửa tranh cúp. Chỉ việc tập trung hai chặng cuối tuần và cố ghi bảng điểm thật tốt".

Nhóm ứng viên nặng kí nhất RTD còn lại gồm Bernd Weisberger, Shane Lowry, Matthew Fitzpatrick chưa tạo được đột phá để cải thiện cơ hội thắng chung cuộc. Trong chặng thứ hai, người giữ đỉnh RTD Weisberger chỉ "tiết kiệm" thêm một gậy trong khi Lowry qua 18 hố bằng 68 gậy. Cả hai thuộc nhóm T13 có điểm -3, tốt hơn một gậy so với Fitzpatrick trong nhóm T17.

Bảng điểm 67 gậy của Christiaan Bezuidenhout là thành tích tốt nhất vòng hai DP World Tour Championship. Vòng mở màn, có đến năm đấu thủ chiếm nhóm đầu bảng nhờ đánh 67 gậy hoặc ít hơn.

