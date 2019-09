Lewis Hamilton: 'Tôi không thắng may mắn'

Thứ hai, 30/9/2019, 13:20 (GMT+7)

"Tôi không cảm thấy chiến thắng này là may mắn", Motorsport Italy dẫn lời Hamilton. "Tôi không bao giờ dựa dẫm vào may mắn. Quan trọng là đúng vị trí và thời điểm thích hợp. Việc đứng thứ hai (P2) ở vòng phân hạng giúp tôi bám sát hai xe Ferrari trong vòng chính, để tận dụng được việc Sebastian Vettel phải bỏ cuộc. Vettel thiếu may mắn. Nhưng, nếu cậu ấy không gặp vấn đề, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh chiến thắng bằng cách thay lốp mềm khi Ferrari dùng lốp thường".

Hamilton (thứ hai từ phải sang) lần thứ chín thắng chặng mùa này. Ảnh: XPB.

Hamilton nhập cuộc không như ý khi bị Vettel vượt qua và rơi từ P2 xuống P3. Đây không phải bất ngờ lớn khi đương kim vô địch xuất phát với lốp thường, trong khi đối thủ dùng lốp mềm có tốc độ tốt hơn. Lốp thường lại giúp Hamilton và đồng đội Valtteri Bottas trụ lại lâu hơn trên đường đua, chờ xe an toàn ảo xuất hiện mới vào pit. Họ thành công khi Vettel hỏng động cơ và bỏ cuộc ở vòng 26, khiến cờ vàng xuất hiện.

"Từ dữ liệu mô phỏng cuộc đua, chúng tôi đã biết sẽ bị Ferrari vượt qua sau vạch xuất phát", Hamilton bổ sung. "Nhưng chúng tôi lốp mềm bị mòn nhanh và đột ngột hơn, khiến chúng tôi quyết định chọn xuất phát với lốp thường. Điều đó kéo dài thời gian trước khi vào pit lần đầu (first stint). Sau khi rời pit, chúng tôi mới tấn công quyết liệt. Nhưng xe an toàn xuất hiện và hai vị trí đầu rõ ràng thuộc về Mercedes. Tôi rất tiếc vì đã phá hỏng bữa tiệc của CĐV Ferrari. Đây là lời khẳng định Mercedes không bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả trong thời khắc khó khăn, chúng tôi phải luôn tìm ra giải pháp".

Hamilton vô địch Nga GP 2019

Chiếc W10 không mạnh hơn SF90 ở vòng phân hạng. Các kỹ sư Mercedes không tìm được phương án cải tiến kịp thời cho vòng chính. Nhưng Hamilton cho rằng đội chiến thuật đã mang lại khác biệt cho Mercedes ở đường đua Sochi. "Ở vòng chính, chúng tôi làm tốt hơn Ferrari trên mọi phương diện. Chúng tôi không thể để tình trạng ở vòng phân hạng tái diễn, mà phải tìm ra chiến thuật khác. Cách tiếp cận cuộc đua của chúng tôi luôn xuất sắc và đó chính là khác biệt so với đối thủ", anh nói.

Xuân Bình (theo Motorsport Italy)