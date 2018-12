Do An Giang đang giữ Áo vàng (Nguyễn Phú Trung) và Đồng Tháp nhất đồng đội nên cuộc đua diễn ra không thật sự hấp dẫn. Bởi những đội đua thuộc biên chế của những địa phương này đã bắt tay nhau cùng hợp tác kéo đoàn đua về đích. "Họ đua như thế, chúng tôi có tấn công ra đi cũng chẳng được", một HLV than thở.