Ladies European Tour - đã nghèo còn gặp khó vì nCoV

Vừa qua "cơn bĩ cực" dài nhiều năm, nhưng hệ thống giải golf nữ châu Âu Ladies European Tour (LET) chưa thể tới “hồi thái lai” vì Covid-19 bùng phát.

Đã nhiều mùa giải, LET vất vả trong việc tìm nguồn tài trợ để duy trì lịch thi đấu lèo tèo cùng quỹ thưởng bèo bọt. Gần cuối năm 2019, thoả thuận liên doanh giữa LET và LPGA Tour Mỹ cùng sự hỗ trợ của European Tour, R&A đã thổi luồng sinh khí mới cho đấu trường này. Nhờ đó, đầu năm nay, LET có 19,8 triệu USD trong quỹ thưởng cả mùa – tăng 4,96 triệu USD so với năm trước.

Lịch trình 2020 của LET gồm 24 sự kiện trong đó có 15 "điểm đến" thuộc châu Âu. Trong mùa mới này, LET hoàn tất hai giải trong tháng Hai. Sang tháng Ba, họ có hai giải. Nhưng khi vừa hạ màn South African Women’s Open hôm 14/3, nCoV khiến LET phải hoãn Saudi Ladies International trên sân Royal Greens ở Saudi Arabia, dự kiến diễn ra từ 19/3 đến 22/3.

"Tất cả chúng tôi hết huỷ vé rồi đặt lại. Thời gian gần đây thật khó khăn trong việc cân đối chi phí", golfer Becky Morgan nói trên Sky Sports.

Morgan từng đánh 131 giải chuyên nghiệp, một lần đăng quang ở LET và 21 lần cán đích trong top 10. Ảnh: LET.

Như hầu hết golfer chuyên nghiệp, thu nhập chính của Morgan là tiền thưởng giải. Gần ba tháng qua, cô không xuất trận. "Tôi không đấu golf từ tháng 12 đến nay, và vì thế, không có thu nhập. Tôi đã hy vọng có thể ra sân nhưng rốt cuộc vẫn ngồi chơi", Morgan nói thêm về hoàn cảnh của bản thân.

Sau khi "xả hơi" trọn tháng Tư, LET trở lại với ba sự kiện, lần lượt tại Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ trong tháng Năm. Nhưng khi Tây Ban Nha trở thành là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai của châu Âu, sau Italy, còn Pháp đang đóng cửa hoạt động công cộng, LET lại đối diện nguy cơ phải hoãn hoặc huỷ các giải trong tháng Năm, hoặc xa hơn. Và các golfer LET như Morgan, bên cạnh mối lo về y tế, họ còn đối diện khả năng khủng hoảng tài chính do không thi đấu.

Dù quỹ thưởng rủng rỉnh hơn xưa, so với LPGA Tour, LET còn kém xa. Thông thường, các giải của LET có quỹ thưởng dao động trong tầm 220.000 - 333.000 USD, và nhà vô địch được 15% trong số này. Sự kiện gần nhất của LET tại Nam Phi hạ màn với chiếc cúp cùng 33.300 USD thuộc về Alice Hewson. Vị trí T2 chung cuộc lĩnh 16.650 USD trong khi nhóm T4 nhận 8.287 USD.

Ngược lại, giải bèo nhất của LPGA Tour năm nay là Victoria Open chia 165.000 USD cho nhà vô địch Park Hee Young trong quỹ thưởng 1,1 triệu USD. Nhóm T2 tại giải này được 90.000 USD còn T4 được gần 53.000 USD. Chênh lệch còn rõ hơn qua tiền thưởng của nhóm T4 tại giải của LET ở Nam Phi tương đương phần chia cho nhóm T33 tại sự kiện LPGA ở Australia hồi tháng Hai.

"Bên cạnh mức thưởng cao, các đồng nghiệp ở những đấu trường lớn như LPGA còn có tiền từ các nhà tài trợ, nhưng ở LET thì không như thế. Vì thế, chúng tôi phụ thuộc nhiều vào tiền thưởng giải. Nhưng cứ theo tình hình này, chúng tôi chỉ còn cách cầm cự, chi tiêu tiết kiệm rồi chờ thời điểm trở lại, nhưng chẳng biết tới lúc nào", Morgan nói thêm.

Morgan nói cô và các đồng nghiệp chỉ còn nước chờ xem "mức độ tổn thương" của dòng thu nhập tiền thưởng ra sao. Và tình hình hiện nay, các golfer như Morgan có thể sẽ phải tìm việc bán thời gian để trang kiếm tiền trang trải cuộc sống.

LET vừa được "bơm nhựa sống", chuẩn bị nảy nở nhưng dịch lại ập đến. Dù vậy, Morgan vẫn tin LET không sụp đổ. "Vài năm gần đây thật khó khăn. Mùa này, chúng tôi có lịch trình giải hấp dẫn, nhưng mới giai đoạn đầu đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ sống sót. Mọi người cũng thế và hãy cùng đón những điều lành khi các đấu trường lại mở cửa", Morgan nói thêm, tỏ ý lạc quan về làng golf chuyên nghiệp trong dịch Covid-19.

Quốc Huy tổng hợp