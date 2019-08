Koepka là golfer hay nhất năm của Hiệp hội golf Mỹ

Golfer Brooks Koepka mùa thứ hai liên tiếp đoạt giải thưởng cá nhân của Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA of America).

Thang điểm của PGA of America dựa trên số danh hiệu, số gậy trung bình và vị trí ở các giải đấu trong mùa giải PGA Tour. Nhờ ba chức vô địch, gồm việc bảo vệ thành công PGA Championship và đăng quang ở sự kiện World Golf Championship tại Memphis, Koepka có 84 điểm và đứng ở vị trí đầu tiên.

Koepka tiếp tục đứng vị trí số một thế giới khi mùa giải 2019 khép lại. Ảnh: AP.

Dù thắng Tour Championship để giành FedEx Cup và cũng có ba danh hiệu mùa này, Rory McIlroy chỉ cán đích thứ hai với 78 điểm. Golfer Bắc Ireland vô địch The Players hồi tháng Ba, nhưng chơi không thành công ở các giải major – chỉ xếp T21 The Masters và bị cắt loại ở The Open.

McIlroy được vinh danh bằng giải Vardon Trophy dành cho golfer có số gậy trung bình thấp nhất mùa (69,06 gậy/vòng). Koepka thì trước đó đã nhận 2 triệu USD tiền thưởng cho golfer dẫn đầu bảng thứ bậc tiền thưởng mùa giải chính PGA Tour.

Koepka và McIlroy bỏ xa những người phía sau trong bảng điểm của PGA of America. Patrick Cantlay và Gary Woodland cùng xếp thứ ba với 42 điểm. Matt Kuchar đứng thứ năm với 36 điểm. Tiếp theo là Tiger Woods và Shane Lowry cùng được 30 điểm.

Kể từ năm 1992, các golfer hay nhất năm của PGA of America cũng là chủ nhân danh hiệu Golfer hay nhất năm của PGA Tour sau đó. Giải thưởng này không tính điểm, mà do các golfer bình chọn. Năm ngoái, Koepka đoạt giải này sau khi vô địch hai trong bốn sự kiện major.

Cuộc bình chọn Golfer hay nhất năm của PGA Tour sẽ được diễn ra trong ba tuần tới và kết quả được công bố vào tuần đầu tháng 10.

Nhân Đạt (theo PGA Tour)