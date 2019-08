Kình ngư ung thư tranh vé đi Olympic 2020

Nathan Adrian dự Đại hội thể thao Liên châu Mỹ với mục tiêu góp mặt ở Olympic Tokyo.

"Tôi vẫn chưa đạt được thành tích tốt nhất", Adrian chia sẻ hôm 6/8, sau khi giành HC bạc 4x100 mét tự do đồng đội ở ngày hội thể thao châu Mỹ. "Nhưng tôi hạnh phúc vì được tranh tài ở đây. Đoạt huy chương bạc là một điều phi thường với tôi. Thể thao đã dạy tôi cách vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống".

Adrian đã dự ba kỳ Olympic và đoạt tổng cộng tám huy chương, gồm năm huy chương vàng. Ảnh: Sports Illustrated.

Ngôi sao 30 tuổi phát hiện mắc ung thư tinh hoàn cuối năm ngoái. Anh trải qua tám tháng điều trị, với hai cuộc phẫu thuật và vừa trở lại đường đua xanh tháng trước. Tấm HC bạc tại Đại hội thể thao Liên châu Mỹ (Pan Am Games) chưa đảm bảo cho Adrian suất ở tuyển bơi Mỹ, nhưng là nguồn động viên tinh thần to lớn.

"Tôi sẽ trở về nhà và tiếp tục tập luyện", chủ nhân năm HC vàng Olympic nói. "Sẽ có nhiều điều xảy ra trong một năm tới. May mắn là tôi còn đủ thời gian để lấy lại phong độ, trước khi dự vòng thi chọn vào đội tuyển quốc gia. Bất kỳ ai suy giảm phong độ trong những tháng tới đều là cơ hội để tôi trở lại đội tuyển".

Adrian từng đoạt HC vàng 100 mét tự do ở Olympic 2012 và HC đồng cự ly này ở Olympic 2016. Anh là trụ cột trong đội hình 4x100 mét tự do của tuyển Mỹ. Tấm vé tới Tokyo hè năm sau sẽ thuộc về kình ngư người Washington nếu anh vượt qua vòng tuyển chọn do Liên đoàn bơi lội Mỹ tổ chức tháng 6/2020 tại Nebraska.

"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh", Adrian trả lời khi được hỏi về cuộc chiến chống lại ung thư mà anh vừa vượt qua. "Tôi đã ở dưới nước nhiều giờ mỗi ngày và đang cố gắng lấy lại hoàn toàn thể lực. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong một năm tới".

