Kình ngư Huy Hoàng giành suất dự Olympic 2020

VĐV 19 tuổi đạt 7 phút 52,74 giây ở nội dung bơi 800 m tự do nam tại giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc, sáng 23/7.

Kình ngư Huy Hoàng đoạt HC vàng Olympic trẻ

Huy Hoàng giành suất dự Olympic 2020

Thành tích kể trên giúp Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A (7 phút 54,31 giây), trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Tháng 10/2018, Huy Hoàng thậm chí còn đạt 7 phút 50,20 giây để đoạt HC vàng Thế vận hội trẻ. Nhưng, Olympic chỉ bắt đầu tính chuẩn từ tháng 3/2019.

Sau 400 m đầu tiên ở vòng loại diễn ra hôm nay, Huy Hoàng đứng thứ 21. Nhưng, kình ngư quê Quảng Bình bứt phá trong nửa đường còn lại, kết thúc ở vị trí 15 và bị loại.

Vé vào chung kết chỉ dành cho top 10 vòng loại. Huy Hoàng kém vị trí thứ 10 của Jan Micka 3,81 giây.

Huy Hoàng có sở trường ở nội dung 800 m tự do và 1500 m tự do. Ảnh: Đức Đồng.

Kình ngư về nhất vòng loại là Gregorio Paltrinieri với 7 phút 45,70 giây. Kình ngư tai tiếng của Trung Quốc - Sun Yang - về thứ tám với 7 phút 48,12 giây. Trong số kình ngư châu Á, Huy Hoàng chỉ thua Sun Yang.

Huy Hoàng thi đấu ba nội dung tại giải. Nhưng, do nội dung 200 m bướm diễn ra sát cuộc thi 800 m tự do, anh phải đánh đổi và chọn nội dung sở trường. Huy Hoàng sẽ thi đấu nội dung cuối cùng 1500 m tự do sáng 27/7. Chuẩn A Olympic của nội dung này là 15 phút 00,99 giây. Thành tích của Huy Hoàng ở Asiad 2018 là 15 phút 01,63 giây.

Huy Hoàng sinh ngày 10/7/2000 tại Tuyên Hóa (Quảng Bình). Anh lần đầu vô địch quốc gia năm 2016 ở nội dung 1500 m tự do. Đây cũng là nội dung giúp anh đoạt HC vàng SEA Games 2017 và HC bạc Asiad 2018.

Xuân Bình