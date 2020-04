Kịch bản nào cho golf nam đỉnh cao hậu Covid-19?

Lộ trình mới cho các giải lớn còn lại trong năm đang được hoàn thiện, theo Golfweek hôm 2/4.

Năm tổ chức quyền lực của golf thế giới đã thảo luận từ xa mỗi ngày suốt ba tuần qua nhằm cứu vãn các sự kiện đinh còn lại trong năm. Các tổ chức này gồm Royal & Ancient (R&A), Hiệp hội Golf Mỹ (USGA), Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA), PGA Tour và Augusta National.

Theo kịch bản lịch đấu mới, The Masters sẽ khởi tranh trên sân Augusta National ngày 9/11. Ảnh: USA Today.

Vướng mắc duy nhất khiến tuyên bố chung về lịch trình mới bị trì hoãn là việc R&A còn lưỡng lự giữa huỷ hay hoãn major The Open Championship thứ 149. Hôm 3/4, R&A khẳng định giải không đổi thời gian tổ chức - từ 16/7 đến 19/7 trên sân Royal St George, Kent, Anh. Động thái này được đưa ra sau khi Golf Digest sử dụng nguồn tin riêng trong bài viết về việc The Open sớm muộn cũng sẽ bị huỷ.

Theo kịch bản mới mà Golfweek có được, The Open không phải là sự kiện chốt trong bộ tứ major truyền thống. Giải này được đặt vào khung 17/9 - 20/9 và trước một tuần so với ngày dự kiến khai cuộc đại chiến Mỹ - Âu ở Ryder Cup trên sân Whistling Straits ở bang Wisconsin. Nếu R&A nhấn chọn huỷ The Open, khung 16/7 - 19/7 sẽ được trám bằng major US Open trên sân Winged Foot.

Nhưng sự kiện ở tuổi 120 của USGA cũng có vài vấn đề. "Đến lúc này, chúng tôi chưa thể xác nhận ngày tổ chức cụ thể. Dù hy vọng vẫn có thể mở US Open vào tháng 6 như dự định, nhưng diễn biến dịch phức tạp khiến nguy cơ hoãn giải ngày một tăng. Phối hợp với PGA Tour, nhà đài Fox Sports và các tổ chức golf khác, chúng tôi đang cân nhắc một số hướng khả thi", Craig Annis, Giám đốc thương hiệu của USGA, nói.

Một trong số giải pháp mà Annis đề cập là tổ chức US Open ở bờ Tây nước Mỹ vào nửa sau tháng 7 hoặc xa hơn. USGA đã thảo luận sơ bộ với hai địa điểm tiềm năng ở California. Đó là tổ hợp golf Torrey Pines và Pebble Beach Golf Links. Tuy nhiên, Torrey Pines đã nắm quyền đăng cai giải năm 2021 sau thời gian dài chờ đợi, còn Pebble Beach là chiến địa của kỳ năm trước. Dù vậy, đây là lựa chọn có tính khả thi cao nhất trong các phương án chọn sân của USGA.

"Nếu chọn sau tháng 9, chúng tôi cần tìm một địa điểm sẵn sàng cho giải trong đó có tính toán đến yếu tố thời tiết, đặc tính nông nghiệp học của sân và cả thời lượng ánh sáng ban ngày", Giám đốc Annis phân tích thêm.

Torrey Pines và Pebble Beach đều có nhiều mặt sân. Đây là yếu tố quan trọng, giúp đưa trọn số golfer ra sân thi đấu hai vòng đầu đối với một sự kiện thuộc diện full-field với 156 người như US Open tại khu vực có "ngày ngắn hơn đêm" trong những tháng cuối năm như bang California.

Đầu mùa giải, Masters trên sân Augusta National ở vị trí đầu trong lịch của bộ tứ major truyền thống, với ngày mở màn 9/4. Nhưng nCoV khiến Ban tổ chức ra thông báo hoãn hôm 13/3. Trong chương trình sửa đổi, Masters sẽ khởi tranh ngày 9/11. Và cũng theo sự sắp đặt này, PGA Championship trên sân TPC Harding Park ở San Francisco trở thành phát pháo khai mùa major, từ 6-9/8.

Các tuần liền kề sau đó là phần của PGA Tour với mỗi tuần một sự kiện, lần lượt gồm Wyndham Championship, ba giải playoff FedEx Cup, Tour Championship chốt mùa 2019-2020 trên sân East Lake ở Atlanta.

Trong các phiên họp, việc mở lại sự kiện chủ lực The Players Championship của PGA Tour cũng là chủ đề thảo luận, nhưng cuối cùng nằm ngoài cuộc. Và đến lúc này, Ryder Cup được giữ ở vị trí cũ - từ 25/9 đến 28/9.

Dù có lịch mới, các sự kiện lớn nói trên vẫn có thể thay đổi vì phụ thuộc tình hình Covid-19. Và trong tầm nhìn hiện nay, PGA Tour đặt mục tiêu mở lại đấu trường vào giữa tháng 6. Điều đó giúp họ có thể dùng bốn tuần để trống của golf ở Olympic (được lùi đến năm sau), major Mỹ và Anh mở rộng (được chuyển vào lịch trình mới) để tổ chức lại các giải đã bị hoãn hoặc huỷ trước đây.

Bài toán còn lại cần được giải quyết là các nhà đài lớn ở Mỹ như NBC, CBS, Fox và ESPN. Không chỉ có golf, họ có cam kết với các đấu trường thể thao nổi tiếng như giải bóng bầu dục NLF, bóng rổ NBA, bóng chày MLB, bóng đá Ngoại hạng Anh, đua xe NASCAR... Tất cả đang phải vất vả cơ cấu lại chương trình phát sóng trong và cả sau dịch bệnh. Điều đó đồng nghĩa rằng, US Open có thể sẽ được phát nhiều hơn trên kênh Fox Sports 1 thay vì mạng chính của Fox. Theo hợp đồng, nhà đài này có nhiệm vụ phát sóng trên kênh chủ lực khi US Open diễn ra vào tháng 6 theo thông lệ.

Quốc Huy (theo Golfweek)