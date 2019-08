Joshua tái đấu Ruiz ở sân trung lập

Võ sĩ người Anh đứng trước cơ hội đòi lại bốn đai vô địch quyền Anh hạng nặng từ đối thủ người Mỹ vào ngày 7/12.

Telegraph cho biết, đội của Anthony Joshua và Andy Ruiz đã thống nhất với nhau về trận tái đấu. Hai võ sĩ sẽ gặp nhau tại Riyadh, Arab Saudi. Người thắng sẽ giành bốn đai vô địch IBF, WBA, WBO và The Ring.

Trước khi thống nhất địa điểm ở Riyadh, hai lựa chọn khác của trận tái đấu là Dubai và sân Thiên niên kỷ (Cardiff, Xứ Wales). Tuy nhiên, ông bầu Eddie Hearn của Joshua thích Arab Saudi hơn cả bởi khoản tiền thưởng 100 triệu USD từ ban tổ chức.

Joshua (phải) có cơ hội đòi lại bốn đai vô địch quyền Anh hạng nặng vào tháng 12/2019. Ảnh: Reuters.

Trận so găng đầu tiên giữa Joshua và Ruiz diễn ra hôm 1/6, tại Madison Square Garden, New York. Ban đầu võ sĩ người Anh lên lịch đánh với Jarrell Miller nhưng đối thủ dương tính với doping một tháng trước ngày so găng. Ông bầu Eddie Hearn chuyển hướng sang Ruiz, và trận đấu được thống nhất chỉ sau một tuần đàm phán.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Ruiz khiến cả thế giới bất ngờ khi hạ knock-out Joshua. Võ sĩ người Mỹ bốn lần khiến đối phương nằm sàn, trước khi trọng tài xử anh thắng knock-out kỹ thuật. Sau khi trận đấu kết thúc, Joshua đã thông báo rằng anh sẽ kích hoạt điều khoản tổ chức trận tái đấu vào cuối năm 2019.

Joshua muốn đánh trận tái đấu ở Anh nhưng Ruiz không đồng ý. Với vị thế cửa trên khi sở hữu bốn đai vô địch, võ sĩ người Mỹ thậm chí đòi 50 triệu USD tiền thưởng để tái đấu trong năm 2019.

Trong vòng một năm qua, Ả-rập Xê-ut đã tổ chức hai trận quyền Anh lớn, gồm chung kết giải World Boxing Super Series hạng super middleweight giữa Callum Smith và George Groves hồi tháng 9/2018 và sau đó là trận tranh đai hạng welterweight giữa Amir Khan và Billy Dib.

Thắng Nguyễn (theo Telegraph)