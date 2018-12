Joshua 'né' Wilder, đánh trận đầu tại Mỹ với cựu võ sĩ kickboxing

Joshua cấm Hoàng tử Harry xem trận thống nhất đai vô địch / Joshua đấu thống nhất đai vô địch vào ngày 31/3

Anthony Joshua sẽ đấu trận thống nhất ba đai vô địch quyền Anh hạng nặng, gồm IBF, WBA và WBO, với Joseph Parker vào ngày 31/3. Người hâm mộ chờ đợi, người thắng trận này sẽ đấu với nhà vô địch WBC, Deontay Wilder để tìm ra nhà vô địch tuyệt đối.

Tuy nhiên, ông bầu Eddie Hearn của Joshua đã khiến các fan quyền Anh hụt hẫng. Ông tiết lộ với Boxing Scene: "Trong khi Deontay Wilder vẫn đang mơ mộng và sống ảo, trận đấu giữa Joshua và Jarrell Miller đã được ấn định vào tháng Tám".

Anthony Joshua hiện sở hữu ba đai vô địch gồm IBF, WBA và IBO. Ảnh: Sports Mail.

Cũng theo Hearn, trận đấu giữa Joshua và Miller sẽ diễn ra tại Mỹ, thay vì Anh quốc. Đây là lần đầu tiên, tay đấm gốc Watford thi đấu bên ngoài xứ sương mù.

Jarrell Miller, đối thủ của Joshua, từng là một võ sĩ kickboxing từ năm 2006. Kể từ năm 2009, võ sĩ người Mỹ chơi thêm quyền Anh, trước khi quyết định chơi chuyên nghiệp môn thể thao này. Miller đã thượng đài 21 lần, thắng 20 trận và hòa một trận.

Jarrell Miller, đối thủ của Joshua trên đất Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lựa chọn một võ sĩ ít tên tuổi như Miller, trong lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, được xem là động thái khôn ngoan của ông bầu Eddie Hearn. Dù sở hữu thể hình tương đồng với Joshua, cao 1m93, sải tay dài 1m98, Miller lại thua kém nhiều về kinh nghiệm thi đấu. Anh chưa gặp đối thủ lớn nào trong sự nghiệp, và được xếp vào diện ngôi sao mới nổi của làng quyền Anh.

"Tôi đã sẵn sàng nói chuyện với Brett Yormark (ông bầu của Miller) vào ngày 31/3 tới để bàn về các điều khoản", Eddie Hearn cho biết. "Nếu không có gì thay đổi, New York sẽ là nơi diễn ra cuộc so tài. Dù vậy, Joshua chưa nghĩ tới trận đấu này. Cậu ấy đang tập trung hoàn toàn cho trận so găng với Parker hôm 31/3".

Nhà vô địch WBC, Deontay Wilder rất không hài lòng về quyết định của phía Joshua. Anh nói với Sky Sports: "Tôi đã kêu gọi một trận đấu với Joshua gần hai năm nay, nhưng phía cậu ta cứ lần lữa. Tôi chỉ muốn đấu thống nhất đai vô địch, như những gì Parker và Joshua đã làm được".

Thắng Nguyễn