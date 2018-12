Jordan Spieth: 'Cần có trí tưởng tượng để vô địch The Open'

Spieth có mặt ở sân Carnoustie, Scotland từ hôm 16/7, để chuẩn bị bảo vệ chức vô địch The Open. Golfer 24 tuổi đang có phong độ nghèo nàn, với ba lần không qua nhát cắt trong bảy sự kiện gần đây.

"Một giải đấu như The Open luôn đòi hỏi rất nhiều cảm xúc và trí tưởng tượng. Đó chính xác là những gì tôi cần mang vào trận đấu", Spieth chia sẻ. "Thời gian qua, tôi quá chú trọng vào yếu tố kỹ thuật. Đó không phải là cách tôi thường chơi. Với một sân đấu khó mà không biết phải phát bóng bao xa là cần thiết như ở đây, tôi có cơ hội để chơi bằng cảm xúc và trí tưởng tượng".

Jordan Spieth có mặt ở Carnoustie hôm qua để tập luyện cho The Open. Ảnh: AP.

Năm ngoái, Spieth lên ngôi vô địch The Open ở sân Birkdale với ba gậy tốt hơn đồng hương Matt Kuchar. Đó là danh hiệu major thứ ba trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, sân đấu tại Carnoustie năm nay được đánh giá khó hơn.

Sau khi về thứ ba ở The Masters hồi tháng Tư, Spieth lỡ nhát cắt tại US Open diễn ra vào tháng Sáu. "Tôi đã trải qua mùa giải khá hỗn loạn, nhưng nó đã qua", Spieth khẳng định. "Truyền thống của The Open rất đặc biệt, khác hoàn toàn những sự kiện major còn lại. Nó mang tới cho tôi cảm xúc có một không hai".

The Open Championship, hay còn gọi là British Open, là sự kiện major lâu đời nhất làng golf, với truyền thống 158 năm. Giải năm nay diễn ra tại sân Carnoustie, Angus, Scotland từ ngày 19/7.

Nhân Đạt