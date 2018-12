IS dọa cắt cổ Ronaldo và Messi ở World Cup 2018

IS dùng ảnh Messi để dọa khủng bố World Cup 2018

IS tung lời đe dọa mới nhằm vào World Cup 2018. Ảnh: Sixgrill.

“Máu của chúng mày sẽ hòa quyện với mặt cỏ. Chiến thắng tại World Cup 2018 sẽ thuộc về bọn tao”, dòng chú thích cho tấm ảnh mới nhất được IS đăng trên mạng Sixgill ghi. Dưới dòng chữ, hai lính IS đang đè gối lên lưng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Máu chảy không ngớt dưới cổ chân sút của Bồ Đào Nha và Argentina. Biểu tượng World Cup 2018 cũng bị cắt làm đôi với lời bình bằng tiếng Pháp: “Giết hết chúng mày”.

Tháng 4/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng bị IS cảnh báo sẽ phải trả giá vì sát hại những người Hồi giáo. Lời cảnh báo được nhắm vào chính phủ Nga do đã hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad chống lại IS.

Một tháng trước đó, IS lần đầu nhắm vào Messi với tấm hình anh đang quỳ gối cạnh một tín đồ Hồi giáo.

Messi cũng từng là mục tiêu của IS.

Hiện tại, các cơ quan an ninh Nga đang đặt tình trạng báo động cao về nguy cơ IS tấn công vào World Cup. Tháng trước, Nga thực hiện một chiến dịch chống khủng bố tiền World Cup, kết liễu 11 tín đồ Hồi giáo.

Ở Thế vận hội Mùa đông Sochi 2014, IS cũng từng đe dọa tấn công Nga, nhưng không có cuộc khủng bố nào xảy ra trong giải.

Tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng B World Cup 2018 cùng Tây Ban Nha, Iran và Ma-rốc. Trong khi đó, Messi và đồng đội Argentina sẽ phải cạnh tranh với Croatia, Iceland và Nigeria để vượt qua vòng bảng.

Xuân Bình