Indonesia thảm bại 0-12, nữ Việt Nam gặp Đài Loan ở tứ kết

Hàn Quốc sớm thể hiện ưu thế vượt trội bằng một cơn mưa bàn thắng vào lưới Indonesia. Tỷ số được mở ngay phút thứ tư, khi Hyunyoung Lee thực hiện thành công quả phạt đền cho Hàn Quốc. Lee còn có thêm bốn bàn khác ở các phút 38, 47, 71 và 90.

Trong hiệp hai, Hàn Quốc ghi được bảy bàn. Thủ môn của đội bóng xứ kim chi, Younggeul Yoon gần như không phải làm việc, vì hai đội thi đấu chủ yếu trên phần sân của Indonesia.

Indonesia phải hứng một cơn mưa bàn thua. Ảnh: Reuters.

Do thua Hàn Quốc, Indonesia rơi xuống thứ ba bảng A. Đội nữ của nước chủ nhà chỉ có ba điểm sau ba trận. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của họ diễn ra trước đội bét bảng Maldives, nên điểm số đó không được tính khi xét các đội trong danh sách đứng thứ ba có thành tích tốt.

Trong danh sách này, cả ba đội đều 0 điểm, nhưng Thái Lan đứng đầu vì hiệu số -3, tiếp theo là Hong Kong là -15 và Indonesia là -16. Nếu thứ tự được giữ nguyên, Indonesia sẽ bị loại. Hong Kong còn trận đấu cuối cùng với đối thủ yếu Tajikistan. Một kết quả hòa là đủ để họ đi tiếp.

Do xếp vị trí thứ hai bảng A với sáu điểm, Đài Loan sẽ gặp Việt Nam (xếp thứ hai bảng C) ở tứ kết. Hàn Quốc dẫn đầu bảng A với chín điểm, nhưng phải chờ đến hết loạt trận tối 22/8 mới xác định được đối thủ tiếp theo đến từ bảng B hoặc C.

Thanh Quý