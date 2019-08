Im Sung-jae – hiện tượng Hàn Quốc tại FedEx Cup 2019

Im là golfer Hàn Quốc đầu tiên kể từ năm 2016 giành quyền dự sự kiện cuối cùng của FedEx Cup Playoffs.

Vòng golf bogey-free với 67 gậy ở ngày hạ màn BMW Championship giúp Im Sung-jae bảo toàn vị trí 24 trên bảng điểm FedEx Cup 2019. Thứ bậc đó giúp anh có mặt ở Tour Championship năm nay – điều mà những ngôi sao lớn như Tiger Woods, Jordan Spieth hay Phil Mickelson không làm được.

Đây mới là năm đầu tiên của golfer sinh năm 1998 tại PGA Tour nên việc đến được sự kiện cuối cùng của mùa giải, để tranh khoản tiền thưởng kỷ lục 15 triệu USD, là thành công ngoài dự kiến. "Tôi cố gắng mỗi tuần nhưng mục đích học hỏi vẫn là chủ yếu. Phải tới cuối mùa, tôi mới nhìn thấy cơ hội góp mặt ở Atlanta và quyết không bỏ lỡ", Im nói với Korean Times.

Dù là tân binh, Im vẫn gây ấn tượng mạnh trên PGA Tour mùa này. Ảnh: Golf.com.

Quá trình học hỏi của golfer sinh ra trên đảo Jeju thực ra đã bắt đầu từ cuối năm 2017, khi anh đứng thứ hai Web.com Tour Q-school. Im là người trẻ thứ hai trong lịch sử vô địch một sự kiện thuộc hệ thống golf này, ở tuổi 19 và 292 ngày – chỉ kém kỷ lục của Jason Day (19 tuổi 238 ngày). Im còn có ba lần về nhì và đoạt thêm một danh hiệu để dẫn đầu bảng tiền thưởng của Web.com Tour 2018 – đấu trường chọn lọc các golfer lên chơi tại PGA Tour 2019.

Im sau đó nhận hai giải thưởng cá nhân Golfer hay nhất năm và Tân binh hay nhất năm của Web.com Tour. Điều đó giúp anh có vé dự US Open và PGA Championship. Bị cắt loại ở US Open nhưng Im cho thấy sự tiến bộ với vị trí T42 PGA Championship. "Đó là khởi đầu của giấc mơ PGA Tour", golfer chơi chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi nói. "Những trải nghiệm như thế là vô giá và nó giúp ích rất nhiều cho tôi ở mùa giải năm nay".

Im là golfer chăm chỉ thi đấu bậc nhất PGA Tour mùa này, với 33 sự kiện góp mặt. Tour Championship tuần này sẽ là sự kiện thứ 34, điều mà không ai trong top 125 thế giới làm được trong năm nay. Thống kê cho thấy, Im chỉ vắng mặt một tuần đấu ở Puerto Rico Open hồi tháng Hai để đi du lịch. Anh sau đó chơi liền sáu tuần, trước khi The Masters khởi tranh. Đó là sự kiện major mà Im không đủ điều kiện góp mặt.

Hai danh hiệu ở Web.com Tour mùa trước là bệ phóng để Im thi đấu tự tin ở PGA Tour. Ảnh: Golf Channel.

Anh trở lại bằng tám tuần thi đấu liên tiếp, rồi tiếp tục ngồi nhà xem US Open. Từ đó đến nay, Im thi đấu sáu giải và tích đủ điểm để dự Tour Championship. Không golfer nào trong top 50 thế giới chơi quá 25 giải ở mùa 2018-2019. Hầu hết họ dành sáu đến tám tuần để nghỉ ngơi. Im không làm như thế. Kể từ tháng Hai, anh chỉ bất đắc dĩ nghỉ hai tuần diễn ra The Masters và US Open.

"Bố mẹ đi theo tôi mỗi tuần", Im tiết lộ. "Họ lo toan mọi thứ, từ thuê khách sạn đến giặt đồ. Tôi chỉ việc tập trung cho golf. Tôi luôn ăn ở các nhà hàng Hàn Quốc trong những thành phố mà chúng tôi đặt chân đến. Tôi cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt ổn định nhất có thể, để không ảnh hưởng tới phong độ".

Năm đầu tiên trên Tour không bao giờ là dễ dàng, nhưng Im đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Tân binh hay nhất mùa giải. Anh có 10 sự kiện kết thúc trong top 15, bảy sự kiện trong top 10, và đáng kể nhất là vị trí T3 Arnold Palmer Invitational hồi đầu tháng Ba. Vị trí T11 ở BMW Championship tuần vừa rồi cũng gây ấn tượng mạnh khi anh đạt điểm -13.

Chưa golfer nào sinh ra ở châu Á đoạt giải thưởng Tân binh hay nhất PGA Tour kể từ khi giải này được trao vào năm 1990. Năm 2012, một golfer gốc Hàn Quốc là John Huh giành giải nhưng anh sinh ở New York và mang quốc tịch Mỹ. Kể từ năm 2007 đến nay, các golfer giành giải đều là người có vị trí tốt nhất trên bảng thứ bậc FedEx Cup, tính trong số các tân binh. Im, đứng thứ 24, đang là người sở hữu vị trí này.

Im bắt đầu sự nghiệp ở Japan Golf Tour năm 2015, trước khi nhanh chóng đặt chân lên đất Mỹ để gia nhập PGA Tour. Ảnh: PGA Tour.

Cũng chỉ có hai ngoại lệ, là Rickie Fowler năm 2010 và Chesson Hadley năm 2014, đoạt giải mà không giành quyền dự Tour Championship. "Thật vinh dự nếu được tôn vinh là Tân binh hay nhất", Im thổ lộ trong cuộc phỏng vấn hôm 19/8. "Đó sẽ là lần đầu tiên một người châu Á, một golfer Hàn Quốc làm được điều đó. Tôi rất hạnh phúc với những gì làm được mùa này".

Thiếu sót duy nhất cho một mùa giải miệt mài thi đấu và không ngừng vươn lên của Im là một chức vô địch. Các tân binh cùng lứa Web.com Tour với anh là Collin Morikawa, Cameron Champ và Adam Long đều đã nếm hương vị chiến thắng. Nhưng Morikawa chỉ đánh chín giải trong năm nay, còn Champ và Long không thi đấu trên Tour kể từ sau chức vô địch lần lượt vào tháng 10/2018 và tháng 1/2019.

Trong dàn tân binh PGA Tour mùa này, rõ ràng Im Sung-jae ghi dấu ấn đậm nét hơn cả. Nếu đạt thứ bậc tốt ở Tour Championship, không ai có thể nghi ngờ việc anh sẽ đoạt danh hiệu Tân binh hay nhất năm – cột mốc lần đầu tiên đầy tự hào với các golfer châu Á chơi trên đất Mỹ.

Nhân Đạt (theo PGA Tour)