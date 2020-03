Hủy giải The Players Championship

Thông báo được phát đi lúc 22h thứ Năm (9h sáng thứ Sáu, giờ Hà Nội) của PGA Tour có đoạn: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo việc hủy giải The Players Champioship. Chúng tôi cũng quyết định hủy các giải đấu trong những tuần tiếp theo (gồm Valspar Championship, WGC-Dell Technologies Match Play, và Valero Texas Open).

Lá cờ giải The Players Championship được cắm trên sân TPC Sawgrass.

The Players Championship được mệnh danh là "major thứ năm", bên cạnh bộ tứ major truyền thống gồm The Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship. Giải năm nay có tổng quỹ thưởng 15 triệu USD - cao nhất trong tất cả các giải đấu.

Ở vòng một diễn ra hôm qua, Hideki Matsuyama đánh 63 gậy, chạm kỷ lục sân Stadium par72 ở Florida, để giữ ngôi đầu ở điểm -9. Tuy nhiên, với quyết định hủy giải, thành tích của golfer Nhật Bản sẽ không được tính.

Trong số các sự kiện bị hủy, Valero Texas Open là giải đấu cuối cùng trước thềm Masters - theo lịch trình diễn ra vào tháng 4.