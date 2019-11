Hur Mi Jung độc chiếm đỉnh bảng Taiwan LPGA

Đài LoanGolfer Hàn Quốc hạng 22 thế giới đang dẫn đầu ở điểm -12 sau vòng hai sự kiện Taiwan Swinging Skirts LPGA.

Hur đánh 66 gậy ở vòng mở màn, cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với đương kim vô địch Nelly Korda. Vòng tiếp theo, cô ghi cùng con số trong bảng điểm.

Golfer có thâm niên 10 năm ở LPGA Tour nhập cuộc tốt, rồi sớm bứt phá điểm birdie ở năm trong sáu hố đầu. Sau bogey ở hố 8, cô "hạ nhiệt", không mất điểm gậy và ghi thêm hai birdie trong mười hố còn lại.

Hur Mi Jung duy trì phong độ ấn tượng từ vòng đầu và vươn lên độc chiếm đỉnh bảng. Ảnh: AP.

Gia đình có mặt trên sân Miramar Golf Country Club để xem Hur thi đấu. "Tôi có chút áp lực từ gia đình. Mọi người đều ở đây. Nhưng tuần trước cũng thế, nên tôi quen dần. Thực ra, năm nay, chồng tôi Kevin Wang đã tháp tùng ở sáu giải. Trong số đó, tôi đoạt hai cúp. Mọi người nói anh ấy mang lại may mắn nên tôi mong toại nguyện lần nữa vào cuối tuần này", golfer sinh năm 1989 nói.

Đầu năm 2018, Hur và Wang cưới nhau. Theo Hur, hạnh phúc hôn nhân giúp cô thăng hoa trong cuộc sống cũng như thi đấu, với bằng chứng là hai thắng lợi và tám lần cán đích trong top 20 trong năm nay.

Nhập cuộc ở vị trí T1, đương kim vô địch Nelly Korda cố gắng duy trì phong độ tốt bằng bảng điểm 67 gậy không bogey. Golfer Mỹ cho biết: "Tôi chỉ biết mình cần đạt điểm ở mức hai con số vì Mi Jung thi đấu quá tốt. Tôi cần tự tạo cơ hội ở những chặng cuối. Còn nhiều khó khăn nhưng chính điều đó làm tôi phấn khích". Ở vòng áp chót, Korda xuất phát ở vị trí thứ hai ở điểm -11 trên đường tìm chiến thắng thứ hai trong năm.

Kim In-Kyung ghi bảng điểm 65 gậy, đạt vòng đấu tốt nhất của cô kể từ vòng hai giải ANA Inspiration hồi tháng Ba. Thành tích này giúp cô cùng chia sẻ vị trí T3 với Lee Minjee. Cả hai kém hai gậy so với người giữ đỉnh bảng Hur.

Ở vị trí kém năm gậy so với đỉnh bảng khi bước vào vòng hai, Brooke Henderson đánh 64 gậy, đạt bảng điểm tốt nhất giải. Nhờ vậy, dù cùng giữ vị trí T5 với Su Oh, cách biệt của cô so với người dẫn đầu chỉ còn kém ba gậy và còn nguyên cơ hội đoạt chiếc cúp thứ 10 trong sự nghiệp LPGA Tour. Su Oh là đồng hương Australia của Lee Minjee và chưa từng đăng quang ở LPGA Tour.

Jessica Korda - chị của Nelly Korda ở vị trí T10 có điểm -6, bên cạnh đồng hương Mỹ Angel Yin. Golfer này có năm cúp ở đấu trường nữ sôi động nhất thế giới. Jessica và Nelly là một trong ba cặp chị em đều là nhà vô địch trong lịch sử LPGA Tour, bên cạnh Annika-Charlotta Sorenstam, Ariya-Moriya Jutanugarn.

Sau vòng một với 73 gậy, số một thế giới Ko Jin Young ghi bảng điểm 74 gậy, rơi xuống vị trí T57 ở điểm +3.

Quốc Huy (theo LPGA Tour)