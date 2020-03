Hoãn Ngoại hạng Anh

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gặp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ở trụ sở WHO tại Geneva (Thụy Sỹ) để bàn về việc bóng đá có thể giúp đỡ gì cho cuộc chiến chống Covid-19. Theo đó, FIFA và WHO sẽ triển khai một chiến dịch để nâng tầm nhận thức về sức khỏe cộng đồng. Năm 2019, hai tổ chức này đã ký một thỏa thuận hợp tác 4 năm về việc quảng bá lối sống khỏe thông qua bóng đá.

Chủ tịch FIFA và giám đốc WHO muốn chung tay để chống dịch Covid-19. Ảnh: FIFA.