HLV Riedl cho cầu thủ về gặp gia đình trước khi đá bán kết

Đối thủ của thầy trò HLV Riedl tại bán kết nhiều khả năng sẽ là Việt Nam.

“Tôi cho phép các cầu thủ nghỉ hai ngày để về với gia đình. Chúng ta không thể bắt họ xa người thân bốn, năm tuần liền được”, HLV Riedl thông báo.

Trước loạt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2016, Indonesia đứng cuối với vỏn vẹn một điểm, không còn quyền tự quyết trong tay. Tuy nhiên, đội bóng này giành quyền vào bán kết ngoạn mục, khi thắng ngược Singapore 2-1 (xem video), còn Philippines thua 0-1 (xem video) trong trận đấu mà Thái Lan dùng tới 10 cầu thủ dự bị.

"Việc Indonesia giành vé vào bán kết thực sự là bất ngờ lớn. Đội bóng của tôi chỉ có một tháng rưỡi chuẩn bị cho giải, lại hạn chế về nhân sự. Thêm vào đó, cũng trong một năm rưỡi vừa qua, đội không dự giải quốc tế nào. Rất may là Indonesia có nhiều cầu thủ trẻ tài năng", HLV Riedl nói thêm.

HLV Riedl không có lực lượng tốt nhất khi dự AFF Cup 2016, do các CLB trong nước chỉ chấp nhận nhả tối đa hai cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Indonesia thì bị FIFA cấm dự các giải đấu do để chính phủ can thiệp vào Liên đoàn Bóng đá.

Indonesia đứng thứ hai bảng B nên đá bán kết lượt đi trên sân nhà vào ngày 3/12. Đối thủ của thầy trò HLV Riedl là đội đứng nhất bảng B, nhiều khả năng là Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hiện có sáu điểm sau hai trận. Chỉ cần không thua trong trận đấu với Campuchia lúc 18h30 (giờ Hà Nội) chiều nay 26/11, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đứng đầu bảng B.

Lâm Thoả