HLV lo Bồ Đào Nha trở thành mục tiêu khủng bố vì Ronaldo

Ibrahimovic và Ronaldo chờ phá kỷ lục tại Euro 2016

Cuối năm ngoái, thủ đô Paris, Pháp trở thành mục tiêu của vụ khủng bố khiến khoảng 130 người thiệt mạng. Thực tế này đang gây ra nhiều lo ngại cho giải Euro 2016 sắp diễn ra tại đây, trong khi Giám đốc cơ quan an ninh Europol, Rob Wainwright tỏ ra lạc quan về khả năng ngăn ngừa những thảm họa tương tự.

Theo HLV tuyển Bồ Đào Nha là Fernando Santos, với lý do nâng cao an toàn, đội bóng có thể phải hạn chế tiếp xúc trong thời gian diễn ra Euro. Đặc biệt, ngôi sao Cristiano Ronaldo có thể dẫn tới nhiều nguy cơ khủng bố.

"Như mọi người đều biết, Bồ Đào Nha được xem là một trong những đội có nguy cơ khủng bố cao vì sự hiện diện của Ronaldo. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này. Cơ quan an ninh Pháp cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn. Giới hâm mộ phải hiểu rằng sẽ có lúc chúng tôi không thể cho các cầu thủ tự do giao lưu", HLV Santos phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 3/6.

Ronaldo đang luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Reuters

Bên cạnh nguy cơ khủng bố, giới hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha còn có một lý do khác để lo ngại về Ronaldo: thể lực. Trong trận chung kết Champions League mới đây, ngoài quả luân lưu quyết định, CR7 không có được tình huống nào thực sự nổi bật.

Jose Amavisca, một cựu cầu thủ của Real, tỏ ra bi quan: "Tôi tin Ronaldo đã kiệt sức và không thể chơi với 100% phong độ. Cậu ấy sẽ không tỏa sáng tại Euro, giống như những gì diễn ra tại World Cup hai năm trước. Cậu ấy đã chơi trong mọi trận đấu mỗi khi có cơ hội vào sân và không thể lúc nào cũng duy trì được trạng thái sung sức".

Kim Thành