Hamilton về nhất, Rosberg bị phạt trên đường đua Silverstone

Hamilton mừng chiến thắng cùng các CĐV. Ảnh: Reuters.

Kết quả Grand Prix Anh giúp Lewis Hamilton chỉ còn kém người đồng đội đúng một điểm trên bảng xếp hang cá nhân sau 10 chặng đua. Chiến thắng thứ ba liên tiếp và là ngôi nhất thứ tư trên đường đua Silverstone cũng giúp tay đua của Mercedes san bằng thành tích của huyền thoại Nigel Mansell về số chặng chiến thắng tại Grand Prix Anh

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống đường đua Silverstone ít giờ trước khi xuất phát, dù cơn mưa đã tạnh nhưng mặt đường lúc xuất phát vẫn sũng nước vì thế đoàn đua phải bắt đầu sau xe an toàn để đảm bảo an toàn. Lúc này các tay đua đều phải sử dụng lốp dành cho trời mưa to (full wet). Mãi tới vòng 5, các trọng tài mới quyết định rút xe an toàn khỏi đường đua khi nhận thấy điều kiện thi đấu đã được cải thiện.

Lúc này, các xe ngay lập tức lũ lượt về pit để thay lốp. Việc các tay đua kéo nhau về khu vực kỹ thuật để chuyển sang dùng lốp trung gian trong cùng một thời điểm khiến rất nhiều tai nạn xảy ra tại pit-lane khi các xe gấp rút ra-vào thay lốp. Sau vòng đua đầu tiên sau khi xe an toàn rời đi, Hamilton đã nhanh chóng bỏ xa Rosberg tới 3 giây. Hamilton, Rosberg và Max Verstappen (Red Bull) cùng vào thay lốp sau các tay đua khác hai vòng. Mãi tới vòng 7, bộ ba này mới chịu về pit.

Khi thay lốp xong, Hamilton đã bỏ xa Rosberg gần 5 giây. Lúc này, Verstappen dần dần đuổi kịp đàn anh người Đức. Tới vòng 16, thần đồng người Hà Lan đã vượt qua Rosberg bằng pha xử lý táo bạo ở phía ngoài góc cua khó Becketts. Verstappen giữ chắc vị trí thứ hai khi tay đua người Đức có vẻ không thoải mái với lốp trung gian.

* Xem bảng điểm chi tiết

Sau khi Verstappen chuyển sang dùng lốp trung bình tại vòng 18, sau hai tay đua Mercedes một vòng, Rosberg đã bị tay đua của Red Bull bỏ xa tới hơn 5 giây khi Verstappen trở lại đường đua. Chuyển sang lốp trung bình, Rosberg dần lấy lại được tốc độ và sự tự tin. Trong khi cả Hamilton và Verstappen đều mắc lỗi và mất lái tại góc cua trơn trượt Abbey thì tay đua người Đức không hề sai sót và dần rút ngắn khoảng cách với hai chiếc xe phía trên.

Tới vòng 28, Rosberg chỉ còn cách Verstappen chưa đầy một giây, phía trên Hamilton đang nhanh hơn hai đối thủ 6 giây. Tuy nhiên, việc tay đua người Hà Lan phòng thủ cực tốt khiến mãi tới vòng 34 Rosberg mới có thể vượt qua đối thủ tại góc cua Stowe sau hàng loạt tình huống áp sát, bám đuổi.

Sau tình huống này, Verstappen dần dần bị Rosberg bỏ xa lên tới 4 giây và không theo kịp đối thủ. Tuy nhiên, khi cuộc đua chỉ còn 5 vòng, chiếc W07 của tay đua người Đức bất ngờ trục trặc. Rosberg báo về đội nhà “Số 7 đang bị kẹt”. Trục trặc khiến khoảng cách giữa hai tay đua chỉ còn chưa đầy 2 giây tại vòng 47.

Rosberg (xe màu bạc) liên tục gặp chuyện không hay ở những chặng đua gần đây. Ảnh: Reuters.

Chỉ mất ít giây hội ý, các chỉ đạo viên của Mercedes hồi âm cho Rosberg “Chassis default zero one”. Sau đoạn thông báo khá bí hiểm, chiếc W07 nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường. Khoảng cách 2 giây giữa Rosberg và Verstappen được giữ tới khi cuộc đua kết thúc. Vị trí thứ hai tạm thời nằm trong tay của Mercedes. Tuy nhiên, trước khi cuộc đua kết thúc, các trọng tài thông báo sẽ điều tra và xem xét việc các chỉ đạo viên Mercedes phạm luật khi giúp đỡ về kỹ thuật cho Rosberg quá phạm vi cho phép trên sóng radio.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Mercedes đã hướng dẫn Rosberg reset lại hệ thống để xử lý trục trặc kẹt số 7. Theo đó, khi cần thiết, chiếc W07 sẽ chuyển thẳng từ số 6 lên số 8 mà không cần qua số 7. Sau chặng đua, Rosberg biện hộ: “Lúc đó tôi đang gặp một trục trặc nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thì chiếc W07 có thể phải dừng lại trên đường đua.”

Cuối cùng, sau vài giờ xem xét, các trọng tài đã ra án phạt cộng thêm 10 giây vào thành tích thi đấu của Rosberg do Mercedes đã phạm luật khi giúp đỡ tay đua quá phạm vi cho phép trên sóng radio. Với án phạt này, Rosberg tụt xuống thứ ba và mất vị trí thứ hai vào tay của Max Verstappen.

Ở phía sau, Daniel Riccardo hoàn toàn lu mờ trước màn trình diễn của đàn em Verstappen do chỉ về đích thứ tư dù vật lộn để đánh bại Sergio Perez ở nửa đầu cuộc đua. Trong khi đó, Kimi Raikkonen chào mừng việc được Ferrari gia hạn hợp đồng bằng thành tích về đích thứ năm bất chấp việc đã có ba lần mất lái tại góc cua Abbey do đường trơn. Lão tướng người Phần Lan đã xuất sắc vượt qua Perez ở những vòng đua cuối cùng để chiếm vị trí thứ năm.

Trong khi đó, đồng đội của Raikkonen, Sebastian Vettel tiếp tục có một chặng đua đáng quên. Ngôi sao người Đức vật lộn phần lớn cuộc đua ở nửa sau. Cuối cùng, dù một lần mất lái tại góc cua Abbey và bị phạt thêm 5 giây do ép Felipe Massa ra lề nhưng Vettel vẫn về đích thứ 9 và giành được hai điểm ít ỏi.

Minh Phương