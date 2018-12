Hamilton thắng chặng đua tại Áo sau va chạm nảy lửa với Rosberg

Hamilton một lần nữa cho thấy được bản lĩnh và ý chí.

Có lợi thế xuất phát đầu trong khi Rosberg chỉ thứ sáu, nhưng sai lầm chiến thuật cùng với pha thay lốp chậm chạp của các kỹ thuật viên Mercedes khiến Lewwis Hamilton phải lẽo đẽo chạy phía sau người đồng đội suốt từ vòng 21. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh không hề nản chí ngay cả khi bị đàn em Max Verstappen (đội Red Bull) cản trở ở những vòng đua cuối cùng.

Tay đua số một của Mercedes áp sát Rosberg ở vòng áp chót trước khi bất thần tăng tốc và vượt mặt người đồng đội ở làn đường bên ngoài tại Turn 2. Không cam chịu nhìn đối thủ đoạt mất ngôi đầu đúng ở những giây cuối, Rosberg nóng mặt và vọt lên ép chiếc W07 của đồng đội văng ra lề. Tuy nhiên, Hamilton cũng không hề nhường nhịn khi vẫn đánh lái để cua phải, trước khi tăng tốc. Pha va chạm khó tránh khỏi giữa hai chiếc W07 khiến Giám đốc điều hành Mercedes, Toto Wolff thót tim khi chứng kiến.

Hậu quả của pha va chạm khiến cánh trước trên xe của Rosberg bị vỡ. Tình huống đụng độ diễn ra ở những giây cuối cùng nên tay đua người Đức vẫn đủ sức hoàn thành trọn vẹn vòng đua thứ 71. Dù vậy, không những tuột chiến thắng vào tay Hamilton, Rosberg còn ngậm ngùi trôi xuống vị trí thứ tư khi về đích.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục và kết thúc bằng chiến thắng nghẹt thở giúp Hamilton chỉ còn cách Rosberg có 11 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân. Tuy nhiên, pha va chạm ở những giây cuối cùng của Grand Prix Áo sẽ kéo theo nhiều hệ lụy với cá nhân Hamilton cũng như Mercedes ở các chặng đua tới.

>> Bảng điểm chi tiết

Sau chặng đua, Mercedes tỏ vẻ không hài lòng với tình huống vượt mặt của Hamilton. Kỹ sư đường đua Peter Bonnington nhắc nhở tay đua người Anh: “Đây không phải là kết cục mà đội nhà mong đợi.” Hamilton liền phản bác: “Lúc đó, tôi đang chạy ở phía bên ngoài. Tôi không có lỗi trong vụ va chạm”. Sau chặng đua, Hamilton kể lỗi của Rosberg: “Cậu ta mắc sai lầm tại Turn 1 vì thế tôi có cơ hội áp sát ở Turn 2. Khi cua tôi mở rộng làn phía bên trong và đoán chắc rằng cậu ta sẽ đâm vào tôi.”

Mercedes cho biết hệ thống phanh điện tử trên chiếc W07 của Rosberg bị lỗi tại vòng áp chót và ảnh hưởng tới tốc độ của chiếc xe. Dù bại trận, tay đua người Đức đang bị trọng tài xem xét phạt vì cố ý gây ra pha va chạm và sau đó cố gắng đưa chiếc xe bị hư hỏng nặng tiếp tục thi đấu.

Rosberg giải thích về pha va chạm với Hamilton: “Khi đó, hệ thống phanh của tôi đang có vấn đề. Tại Turn 2 lúc ấy, tôi phanh hơi sâu nhưng như thế lại tốt vì tôi đang ở phía bên trong và giành quyền chủ động. Tôi thực sự bất ngờ khi Lewis vẫn đánh lái và gây ra va chạm. Thật khó tin về tình huống này.”

Pha va chạm quyết liệt giữa hai chiếc W07.

Sau chặng đua, Hamilton vẫn khó hiểu và không hài lòng về chiến thuật và pha thay lốp chậm chạp của Mercedes.

Lợi thế xuất phát đầu giúp Hamilton dễ dàng kiểm soát đoàn đua. Ở phía sau, Rosberg sau những phút đầu khó khăn bắt đầu lội ngược dòng khi tới vòng 10 đã lần lượt vượt qua Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hulkenberg (Force India) và Jenson Button (McLaren) để leo lên vị trí thứ ba sau Hamilton và Kimi Raikkonen (Ferrari), người đánh bại Hulkenberg khi xuất phát và vượt qua Button ở vòng 8.

Lúc này, Hamilton đã bỏ xa Raikkonen gần 4 giây và khoảng cách giữa hai chiếc W07 là 8 giây. Các chỉ đạo viên của Mercedes ngay lập tức gọi Rosberg về pit tại vòng 10 để chuyển sang dùng lốp mềm, trong khi Hamilton vẫn tiếp tục sử dụng bộ lốp Cực mềm lúc xuất phát. Sau khi thay lốp xong, khoảng cách giữa hai tay đua Mercedes được nới rộng thành 31 giây.

Dù sau đó, Hamilton vẫn bỏ cách vị trí thứ hai của Raikkonen ổn định ở mức xấp xỉ 4 giây nhưng lợi thế từ bộ lốp mới hơn giúp Rosberg dần thu hẹp khoảng cách. Tới vòng 20, Hamilton chỉ còn hơn người đồng đội có 23 giây. Sang vòng kế tiếp, ngôi sao người Anh nhận được lệnh ở về pit thay lốp.

Đinh ninh khi thay lốp xong sẽ vẫn xuất hiện trước đối thủ, tuy nhiên pha thay lốp chậm chạp và mất tới 4,5 giây để hoàn thành khiến Hamilton ngậm ngùi chạy ngay phía sau Rosberg khi trở lại đường đua. Lúc này, ngôi đầu đang thuộc về Sebastian Vettel (Ferrari), tay đua vẫn chưa thay lốp. Hai vị trí tiếp theo là của hai chiếc W07.

Tới vòng 27, pha nổ lốp trên chiếc SF16-H của Vettel khiến xe an toàn được triển khai. Chiến thuật của toàn bộ các đội, trong đó có Mercedes, bị đảo lộn. Xe an toàn xuất hiện trên đường đua hơn bốn vòng, Mercedes quyết định vẫn để Rosberg theo đuổi chiến thuật 2 pit do anh thay lốp sớm còn Hamilton sẽ chuyển sang chiến thuật 1 pit.

Chiếc xe của Vettel nổ lốp.

Tuy nhiên, càng về cuối cuộc đua Mercedes càng nhận thấy dù có bốn vòng đua chạy chậm sau xe an toàn nhưng chiến thuật 1 pit là bất khả thi đối với Hamilton tại Red Bull Ring. Vì thế tới vòng 54, ngôi sao người Anh được gọi về pit để thay lốp và tiếp tục sử dụng bộ lốp mềm. Ở vòng kế tiếp, Rosberg về thay lốp và chuyển sang dùng lốp siêu mềm. Lúc này Rosberg vẫn bị Hamilton bám sát.

Sau khi hai chiếc W07 thay lốp xong, ngôi đầu thuộc về tay Verstappen. Dù vậy, lợi thế từ bộ lốp mới hơn giúp Rosberg nhanh chóng áp sát và vượt qua tài năng trẻ người Hà Lan. Tới vòng 61, ngôi đầu đã trở lại quyền kiểm soát của tay đua người Đức. Sau đó, Verstappen bất ngờ trở thành chiếc xe ngăn cản Hamilton áp sát ngôi đầu.

Tới vòng 63, chiếc W07 của tay đua người Anh mới chiếm được vị trí thứ nhì. Tuy nhiên lúc này, Hamilton đã kém Rosberg hai giây. Cơ hội chiến thắng đã gần như nắm chắc trong tay Rosberg. Tuy nhiên, Hamilton không nản chí. Những vòng kế tiếp, ngôi sao người Anh liên tục tăng tốc và lập fastest-lap để chỉ còn kém đối thủ 0,4 giây ở vòng áp chót.

Cuối cùng ngôi đầu đã thuộc về Hamilton sau pha va chạm ở vòng cuối cùng. Hoàn thành 71 vòng đua tại Red Bul Ring với thời gian 1 giờ 27 phút 38,107 giây, Hamilton lần đầu lên ngôi tại Grand Prix Áo và chấm dứt chuỗi hai chiến thắng liên tiếp của Rosberg tại Red Bull Ring.

Minh Phương