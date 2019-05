Hamilton đòi lại ngôi đầu nhờ thắng thuyết phục tại Catalonia

Bộ đôi Mercedes tiếp tục lại chiếm ngôi nhất nhì khi đoàn đua F1 về đích trên đường đua Tây Ban Nha chiều Chủ nhật 12/5.

Grand Prix Tây Ban Nha là chặng thứ năm liên tiếp, hai chiếc W10 đem về chiến thắng kép cho đội đua Mercedes. Đà thống trị của đội đua nước Đức một lần nữa tái hiện ngay chính ở đường đua khởi nguồn hy vọng hồi sinh của kỳ phùng địch thủ Ferrari. Chẳng những không lật ngược thế cờ, mà đội đua Italy còn muối mặt khi bị Max Verstappen (Red Bull) chiếm mất vị trí còn lại trong top ba.

GP Tây Ban Nha là chặng thứ năm liên tiếp bộ đôi của Mercedes giành chiến thắng kép. Ảnh: F1.

Trước khi mùa giải diễn ra, các kết quả rất khả quan tại những kỳ thử nghiệm trên đường đua Catalunya khiến Ferrari mơ tưởng tới sự đổi ngôi trong mùa giải 2019. Dù liên tiếp thất bại trong bốn chặng đua đầu mùa, việc trở lại Tây Ban Nha giúp đội đua Italy hy vọng việc giành kết quả thuận lợi tại đây sẽ là màn khởi đầu cho cuộc phản công của Ferrari.

Hamilton về nhất chặng Tây Ban Nha GP

Một số bản nâng cấp mà đội đua Italy đem đến Catalunya tưởng chừng đã phát huy hiệu quả khi Ferrari bám sát Mercedes trong ba buổi đua thử cuối tuần. Tuy nhiên, đến vòng phân hạng bộ mặt thật đã phần nào được hiện rõ, khi Valtter Bottas dễ dàng giành pole và bỏ xa hai tay đua của Ferrari.

Hai vị trí xuất phát đầu là lợi thế lớn cho Bottas và Hamilton. Hai tay đua Mercedes so kè quyết liệt ngay từ những mét đầu tiên khi xuất phát, cục diện chỉ rõ ràng khi đoàn đua tới Turn 1. Hamilton thành công trong nỗ lực vượt mặt với người đồng đội. Ở phía sau, Vettel thể hiện rõ sự quyết tâm khi mở cua rộng để hòng chen chân vào giữa cuộc đua nội bộ của Mercedes. Cố gắng của Vettel đã góp một tay giúp Hamilton vượt qua Bottas.

Hamilton sớm vượt lên chiếm vị trí dẫn đầu và ở lại đó cho đến hết cuộc đua. Ảnh: F1.

Tuy nhiên, pha mở cua rộng tại Turn 1 khiến chiếc SF90 phải lao ra lề đường góp phần khiến người đồng đội Leclerc thất bại trong cuộc song đấu với Max Verstappen. Ít giây sau, vị trí thứ ba của Vettel cũng rơi vào tay thần đồng người Hà Lan. Hành động vô tình của Vettel khiến hai chiếc xe Ferrari hụt hơi trong việc săn đuổi vị trí thứ ba suốt phần còn lại. Sau màn xuất phát, tay đua người Đức gặp khó với bộ lốp đã bị xuống cấp sau cú phanh gấp tại Turn 1.

Việc tốc độ bị giảm sút, Vettel buộc phải nhường vị trí thứ tư để Leclerc có thể bám đuổi Verstappen. Tới vòng 19, tay đua người Đức cũng phải về thay lốp sớm hơn dự tính và chuyển sang chiến thuật 2 pit để có thể đuổi kịp nhóm trên. Verstappen cũng về pit ở vòng kế tiếp để áp dụng chiến thuật tương đồng đối thủ.

Trong khi đó, Leclerc vẫn tiếp tục thi đấu với bộ lốp xuất phát và mãi tới vòng 25 mới về pit thay lốp, có phần sớm với chiến thuật 1 pit và quá muộn cho chiến thuật 2 pit. Ít vòng sau, Leclerc buộc phải trả lại vị trí thứ tư cho người đàn anh. Việc thay lốp muộn khiến Leclerc, để giữ vị trí thứ ba, đã phải kịch chiến với Verstappen và Vettel - hai tay đua có bộ lốp mới hơn ở giữa cuộc đua.

Ferrari có thêm một chặng đua thất vọng khi hai tay đua của họ đều không có mặt trên podium. Ảnh: F1.

Cục diện trở nên rõ ràng hơn khi xe an toàn xuất hiện ở vòng 45, Leclerc phải vào thay lốp lần hai. Khi trở lại đường đua, tay đua người Pháp tụt xuống thứ năm. Những phút còn lại, dù có bộ lốp tốt hơn nhưng Leclerc không thể vượt lên và chấp nhận về đích ở vị trí thứ năm.

Ở nhóm trên, dù gặp chút bất lợi do xe an toàn xuất hiện nhưng Hamilton vẫn nhanh chóng tái lập khoảng cách an toàn với Bottas và ung dung về đích, hoàn thành 66 vòng đua ở Catalunya với thời gian 1 giờ 35 phút 50,443 giây và nhanh hơn vị trí thứ nhì 4,079 giây.

Sau chặng đua, Hamilton tỏ ra rất hài lòng: "Tôi được hưởng lợi nhiều khi thi đấu cho một đội đua phi thường. Kỷ lục một lần nữa được thiết lập khi Mercedes có năm chiến thắng kép liên tiếp. Tôi rất tự hào với kết quả lao động của toàn thể đội đua".

Kết quả Grand Prix Tây Ban Nha

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1 giờ 35 phút 50,443 giây 26 2 Valtteri Bottas Mercedes 1 +4,074 giây 18 3 Max Verstappen Red Bull 4 +7,679 15 4 Sebastian Vettel Ferrari 3 +9,167 12 5 Charles Leclerc Ferrari 5 +13,361 10 6 Pierre Gasly Red Bull 6 +19,576 8 7 Kevin Magnussen Haas 8 +28,159 6 8 Carlos Sainz Jnr McLaren 11 +32,342 4 9 Daniil Kvyat Toro Rosso 9 +33,056 2 10 Romain Grosjean Haas 7 +34,641 1 11 Alexander Albon Toro Rosso 10 +35,445 12 Daniel Ricciardo Renault 12 +36,758 13 Nico Hulkenberg Renault 15 +39,241 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 17 +41,803 15 Sergio Perez Racing Point 13 +46,877 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 +47,691 17 George Russel Williams 19 +1 vòng 18 Robert Kubica Williams 18 +1 vòng 19 Lance Stroll Racing Point 14 Bỏ dở cuộc đua 20 Lando Norris McLaren 16 Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 18,492 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 54.

Minh Phương