Hai đội khách mời tranh vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế

BIP và Tứ Xuyên lọt vào trận đấu cuối cùng của Cup VTV - Bình Điền lúc 19h00 tối nay, 19/5.

Hai trận bán kết diễn ra tối qua không có nhiều bất ngờ. Đại diện Việt Nam - đội chủ giải Bình Điền Long An - lép vế trước các vị khách BIP (Mỹ). Còn U23 Thái Lan chơi nỗ lực, nhưng không thắng được kinh nghiệm của Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Trong lần thứ hai tham dự giải, BIP (Mỹ) đều đánh bại Long An để vào chung kết. Ảnh: Phương Lâm.

Ở trận bán kết thứ nhất, khán giả Kiên Giang đến chật kín nhà thi đấu để tiếp lửa cho Thanh Thuý và các đồng đội. Nhưng thứ vũ khí tinh thần đó không thể giúp các cô gái Long An nhập cuộc tốt mà họ lại bị các cô gái đến từ Mỹ lấn án ngay từ set đầu tiên. BIP, với các pha tấn công đa dạng và uy lực, hạ đội chủ giải 25-22, tạo lợi dẫn.

Sang set thứ nhì, dù buộc phải thắng để kéo dài cơ hội, Long An vẫn bế tắc trước lối chơi biến hoá và chắn bóng tốt của các tay đập BIP. Khi BIP dẫn Long An đến điểm số 22-17, mọi người đã nghĩ về một trận thua trắng của đội chủ giải. Nhưng bất ngờ các cô gái Việt Nam vùng lên. HLV Nguyễn Quốc Vũ tung Bích Tuyền vào sân và lập tức, cô tạo được sự khác biệt với những cú bật đánh uy lực. Long An từ chỗ bị dẫn đã gỡ hoà 22-22, rồi 23-23 trước khi thắng ngược 25-23 trong sự phấn khích tột độ của cả nhà thi đấu tỉnh Kiên Giang.

Nhưng đó là tất cả đại diện duy nhất của Việt Nam làm được ở bán kết, bởi sau đó, khi BIP lấy lại thế chủ động, các học trò của HLV Kyle Robinson dễ dàng thắng liền hai set sau với các tỷ số 25-13, 25-20 để ấn định chiến thắng 3-1. Đây là năm thứ hai liên tiếp, BIP đánh bại Long An ở bán kết để lọt vào trận tranh ngôi vô địch.

Bích Tuyền (áo vàng) chơi hay mỗi khi được vào sân nhưng không thể giúp Long An tránh thật bại. Ảnh: Phương Lâm.

Ở trận bán kết còn lại, Tứ Xuyên và U23 Thái Lan cống hiến màn rượt đuổi kịch tính. Đại diện Trung Quốc thắng set đầu với điểm số 30-28. Tuy nhiên, hai set sau đó, Thái Lan vùng lên để thắng 25-17 và 26-24 để dẫn ngược 2-1. Bị dồn vào chân tường, dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm của Tứ Xuyên đã vượt qua sức trẻ của Thái Lan ở hai set cuối với các tỷ số 25-13, 15-9 để thắng chung cuộc 3-2 (30-28,17-25, 24-26, 25-13, 15-9).

