Graechen thất vọng vì kết quả, nhưng hài lòng về lối chơi của U21 HAGL

Xuân Trường và Công Phượng đá hỏng luân lưu, U21 HAGL thành cựu vô địch

“Tôi thất vọng về kết quả trận đấu. Chúng tôi không thể thắng dù chơi rất hay. Cả đội thất vọng vì không thể mang niềm vui đến với khán giả", HLV Guillaume Graechen phát biểu sau khi U21 HAGL thua U21 Yokoham 2-3 trong loạt luân lưu.

Nỗi buồn của U21 HAGL sau khi gục ngã trước loạt sút luân lưu. Ảnh: Đức Đồng.

Các nhà ĐKVĐ bị đánh giá thấp so với đối thủ đến từ Nhật Bản, nhưng lại chơi hay hơn khi nhập cuộc. Thậm chí, U21 HAGL còn tạo được vô số cơ hội để có thể kết thúc đối thủ trong 90 phút. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng Phố Núi đều bỏ lỡ cơ hội.

“Điều đáng buồn trong bóng đá là bạn có thể chơi hay hơn, nhưng không ghi được bàn và phải nhận kết quả đáng buồn”, HLV người Pháp phân trần. "Tuy nhiên, tôi vẫn hài lòng về lối chơi của toàn đội. Các cầu thủ của tôi nhận bàn thua trong năm phút đầu, nhưng sau đó họ đã phản ứng mạnh mẽ, phát triển lối chơi một chạm tốt, còn hàng phòng ngự chơi nỗ lực”.

Trong khi đó, HLV U21 Yokohama, Hayakawa thừa nhận, đội của ông thắng may mắn: "Hôm nay, chúng tôi may mắn mới thắng được U21 HAGL. Họ là đội bóng mạnh, lối chơi đa dạng, nhiều cầu thủ kỹ thuật, nên đã gây sức ép lớn với chúng tôi. Do đó, chúng tôi phải lùi về phòng thủ, dù chủ trương của chúng tôi là không muốn co cụm tử thủ để đá luân lưu”.

Đức Đồng