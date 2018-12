GP Nga: Rosberg về nhất, Hamilton vượt khó ngoạn mục để về nhì

Nico Rosberg hoàn thành 53 vòng đua với thời gian 1 giờ 32 phút 41,997 giây và bỏ xa đối thủ về sau là đồng đội Lewis Hamilton tới 25,022 giây. Tay đua người Đức nhờ đó nới rộng khoảng cách trên bảng thành tích cá nhân với chính đồng đội lên thành 43 điểm chỉ qua bốn chặng đua đầu của mùa giải F1 2016. Đây cũng là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của Rosberg kể từ GP Mexico năm ngoái.

Sự ổn định của Rosberg (giữa) và nỗ lực vượt khó của Hamilton (trái) giúp Mercedes chiếm hai vị trí dẫn đầu tại GP Nga. Ảnh: Motosport.

Như chiến thắng tại Thượng Hải cách đây hai tuần, Rosberg vẫn về nhất tại Sochi một cách nhàn nhã. Hai đối thủ đủ tầm để cạnh tranh sòng phẳng là Lewis Hamilton và Sebastian Vettel (Ferrari) thì đều gặp khó khăn cả trước lẫn trong cuộc đua chiều Chủ nhật. Hai tay đua khác được hy vọng có thể bám sát bước tiến của Rosberg tại Sochi là bộ đôi người Phần Lan, Valtteri Bottas (Williams) và Kimi Raikkonen (Ferrari) thì lại không đủ sức mạnh và sự ổn định.

Người đồng đội Hamilton của Rosberg chỉ có thể xuất phát từ vị trí thứ 10 do trục trặc động cơ trong buổi phân hạng chiều thứ Bảy. Ngôi sao người Anh tận dụng tốt việc những pha va chạm ở vòng một đã loại bỏ ba đối thủ khó chịu là Vettel và hai tay đua Red Bull, Daniel Ricciardo và Daniil Kvyat.

Sau khi xe an toàn xuất hiện ngay từ vòng hai đến vòng năm để tạo điều kiện dọn dẹp đường đua do các vụ va chạm ở vòng 1, Hamilton nghiễm nhiên leo lên vị trí thứ năm dù trước đó có màn xuất phát tầm thường. Sau đó, tay đua người Anh dùng sức mạnh vượt trội của chiếc W07 để bám sát và vượt qua các đối thủ phía trên.

Nico Rosberg đăng quang tại GP - Sochi

Lão tướng Raikkonen sớm trở thành bại tướng dưới tay Hamilton sau khi không ngăn cản được pha vượt trong táo bạo tại Turn 5 vòng bảy của đối thủ. Trước đó, tay đua của Ferrari đã xuất sắc leo lên thứ hai lúc xuất phát rồi lại đánh mất vào tay đồng hương Bottas khi xe an toàn vừa rút khỏi đường đua.

Sử dụng cùng động cơ Mercedes, Bottas gây nhiều khó chịu hơn cho Hamilton. Mãi tới vòng 19, sau khi cả Hamilton lẫn Bottas lần lượt thay lốp ở hai vòng trước đó, tay đua người Anh mới có thể leo lên vị trí thứ nhì phía sau Rosberg. Nhưng lúc này Hamilton đã bị đồng đội bỏ xa tới gần 13 giây vì Rosberg liên tục lập fastest-lap còn Hamilton phải vật lộn phía sau hai tay đua người Phần Lan.

Do chiến thuật sử dụng lốp tối ưu mà các tay đua sử dụng tại Sochi phần lớn là một pit nên cơ hội để Hamilton gây đột biến bằng chiến thuật gần như là không còn. Vì thế, tay đua người Anh chỉ còn cách nỗ lực tăng tốc và trông đợi vào may mắn để có thể bắt kịp Rosberg. Tuy nhiên, có vẻ vận may vẫn chưa mỉm cười với nhà ĐKVĐ thế giới tại mùa giải năm nay.

Hamilton (giữa) xuất sắc đánh bại cả Raikkonen (sau) và Valtteri Bottas (trước) để cán đích thứ nhì. Ảnh: AFP.

Có những lúc tưởng chừng Hamilton đã có thể dần rút ngắn khoảng cách mênh mông với người đồng đội Rosberg. Từ vòng 30 đến 36, tranh thủ cơ hội người đồng đội phải giảm tốc độ do vướng phải traffic bởi các xe bị bắt vòng, Hamilton giảm khoảng cách với Rosberg từ hơn 12 giây xuống còn 7,5 giây.

Nhưng ngay sau đó một số hiện tượng bất thường tạo ra nguy cơ bất ổn trên động cơ khiến các chỉ đạo viên của Mercedes buộc phải yêu cầu Hamilton giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Dù ở những vòng cuối, khi động cơ trên chiếc W07 của Hamilton đã ổn định, ngôi sao người Anh tỏ ra buông xuôi và liên tục bị Rosberg nới rộng cách biệt. Khi cán đích, khoảng cách giữa hai chiếc W07 lên tới 25 giây.

Dù vậy, việc về đích thứ hai tại Sochi sau khi chỉ xuất phát thứ 10 cũng là một thành tích ấn tượng với Hamilton, giúp anh giảm thiểu bất lợi trong cuộc đua dài hơi với đồng đội Rosberg.

Trong khi đó, Vettel lại tiếp tục gặp vận đen từ việc đụng độ với tay đua trẻ người Nga, Kvyat khi bị hai lần bị chiếc RB12 đâm ngay tại vòng một.

Tại chặng đua trước ở Trung Quốc, ngôi sao người Đức của đội Ferrari đã phải nổi cáu với đàn em khi cả hai va chạm lúc xuất phát. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của Vettel tại Sochi là nghiêm trọng hơn khi chiếc SF16-H của anh bị hư hỏng nặng, tay đua số 1 của Ferrari sớm phải bỏ cuộc ngay từ những giây đầu tiên.

Chiếc SF16-H (đỏ) của Vettel được kéo về bãi sau khi va chạm khiến nhà bốn lần vô địch thế giới phải bỏ cuộc tại Sochi. Ảnh: Reuters.

Đồng đội Raikkonen của Vettel đem về vị trí thứ ba cho đội đua Italy. Đây cũng là lần thứ 700, một tay đua của Ferrari về đích trong top ba của giải đua xe F1. Sau khi bị Bottas vượt mặt tại vòng năm, Raikkonen đã phản công bằng chiến thuật vào pit muộn hơn bốn vòng và giữ vững vị trí thứ ba sau khi thay lốp xong.

Ở phía sau, hai tay đua của Williams lần lượt về đích thứ tư (Bottas) và thứ năm (Felipe Massa). Trong khi đó, GP Nga là chặng đua thành công của đội đua giàu truyền thống McLaren khi cả hai lão tướng của họ đều giành được điểm số trên đường đua Sochi. Fernando Alonso có một chặng đua xuất sắc khi về đích thứ sáu với pha xuất phát ấn tượng, leo một mạch từ vị trí thứ 14 lên thứ bảy nhờ hàng loạt vụ va chạm ở nhóm giữa. Jenson Button cũng có được một điểm nhờ chiếm vị trí thứ 10 của Carlos Sainz (Toro Rosso) ở những vòng cuối cùng.

Người cũ của McLaren, Kevin Magnussen (đang thi đấu cho Renault) mang về 6 điểm quý giá cho đội đua nước Pháp với vị trí thứ 7 tại Sochi.

Minh Phương