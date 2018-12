Golovkin tái đấu Canelo vào tháng Chín

Golovkin bị tước đai vô địch IBF / Canelo Alvarez bị treo găng sáu tháng vì dùng doping

"Chúng tôi vui mừng tuyên bố, trận tái đấu sẽ diễn ra ngày 15/9", ông bầu của Canelo Alvarez, cựu võ sĩ Oscar De La Hoya viết trên Twitter.

Golovkin và Canelo từng hẹn tái đấu vào ngày 5/5/2018, nhưng bất thành, vì võ sĩ người Mexico bị cấm thi đấu sáu tháng do dương tính với doping. Cả hai chấp nhận lùi thời điểm so găng xuống hơn bốn tháng so với dự kiến.

Canelo (trái) có cơ hội hạ gục đàn anh trong trận tái đấu ngày 15/9. Ảnh: Reuters.

Trận tái đấu giữa Gennady Golovkin và Canelo Alvarez diễn ra gần trùng thời điểm với trận đầu tiên giữa hai người trước đó một năm. Vào ngày 16/9/2017, hai võ sĩ bất phân thắng bại sau 12 hiệp, dù Golovkin là người nắm ưu thế và tung được nhiều cú đấm chính xác hơn.

Để có thể dự trận tái đấu với Canelo, võ sĩ người Kazakhstan chấp nhận bị tước đai vô địch IBF. Anh từ chối đấu với Sergiy Derevyanchenko vào ngày 3/8 để dành sức thượng đài với Canelo. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Golovkin sẽ đấu với Billy Joe Saunders, võ sĩ hiện giữ đai WBO để có thêm một danh hiệu vô địch.

Số tiền thưởng cụ thể cho trận so tài giữa hai võ sĩ nổi tiếng chưa được tiết lộ. Theo tiết lộ từ Sky Sports, tỷ lệ ăn chia giữa Golovkin và "Cậu bé vàng" sẽ là 57,5% và 42,5%.

Dù nhiều hơn Canelo tám tuổi, Golovkin được đánh giá cao hơn. Anh thắng 38 trong tổng số 39 trận thượng đài, trong đó có 34 trận knock-out. Trận hòa duy nhất của Golovkin là trước Canelo. Trong khi đó, Canelo từng một lần thất bại, trước Floyd Mayweather vào tháng 9/2013.

Golovkin được đánh giá là võ sĩ giỏi nhất hiện nay của làng quyền Anh hạng trung. Anh hiện giữ hai đai vô địch là WBA và WBC. Canelo thì đang giữ đai "The Ring". Golovkin có lợi thế về chiều cao, 1m79 so với 1m75 của Canelo. Tuy nhiên, võ sĩ người Mexico lại có sải tay nhỉnh hơn, 1m79 so với 1m78.

Thắng Nguyễn