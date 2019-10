Golfer mới bốn tháng lên chuyên phá kỷ lục 18 năm ở PGA Tour

Hàn QuốcGolfer người Na Uy Viktor Hovland phá kỷ lục về mạch bảng điểm dưới 70 gậy tồn tại suốt 18 năm ở PGA Tour.

Hovland đánh 69 gậy ở vòng nhập cuộc CJ Cup trên đảo Jeju hôm 17/10. Dù chưa đoạt cúp, bảng điểm có năm birdie và hai bogey vẫn đưa golfer 22 tuổi này vào bảng vàng kỷ lục gia PGA Tour. Đó là lần thứ 18 liên tiếp, anh đạt bảng điểm dưới 70 gậy ở hệ thống giải golf nam chuyên nghiệp hấp dẫn nhất thế giới.

Cột mốc sự nghiệp này của Hovland đã phá kỉ lục mà Bob Estes lập từ năm 2001 với 17 lần liên tiếp đạt bảng điểm dưới 70 gậy. PGA Tour bắt đầu theo dõi và thống kê điểm của golfer từ năm 1983, khi Hovland chưa ra đời.

Và rồi, vòng hai CJ Cup, Hovland tự phá kỷ lục của bản thân bằng bảng điểm ngang vòng nhập cuộc. Mạch "dưới 70 gậy" của golfer hạng 91 thế giới kết thúc ở lần thứ 19, khi anh ghi 74 gậy ở vòng áp chót hôm 19/10.

Hovland giữ kỷ lục với 19 lần liên tiếp đạt bảng điểm dưới 70 gậy ở PGA Tour. Ảnh: AFP.

"Thật tuyệt. Tôi đương nhiên muốn đạt thành tích cao hơn nữa, nhưng những gì đạt được đã chứng tỏ phong độ ổn định của tôi trong mùa hè vừa qua", tân kỷ lục gia của PGA Tour nói.

Kỷ lục của Hovland khởi đầu bằng bảng điểm 64 gậy ở vòng cuối giải Rocket Mortgage Classic hôm 30/6. Qua 12 vòng ở 3M Open, John Deere Classic và Wyndham Championship, tổng điểm tích luỹ của anh so với số gậy chuẩn ở mức -48. Ở giải đầu mùa The Greenbrier, anh lần lượt ghi bảng điểm 68-68-68-64 gậy và cùng chia sẻ vị trí T10. CJ Cup là giải thứ hai trong chiến dịch 2019-2020 của golfer Na Uy này.

Lớn lên ở thủ đô Oslo, Hovland sang Mỹ du học và là thành viên đội tuyển Đại học bang Oklahoma. Chức vô địch US Amateur 2018 mang lại cho anh vé dự các giải major gồm The Masters, U.S Open và The Open Championship.

Đạt danh hiệu Golfer nghiệp dư hay nhất ở The Masters, anh lên ngôi số một bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới. Tiếp đó, khi đánh 280 gậy qua bốn vòng và cán đích ở vị trí T12, Hovland trở thành golfer nghiệp dư đạt điểm số tốt nhất trong lịch sử US Open, phá kỉ lục của Jack Nicklaus vào năm 1960.

Trong tám tháng đầu năm, anh có ba lần nằm trong top 15 chung cuộc trong đó vị trí cao nhất là hạng tư tại Wyndham Championship.

Quốc Huy tổng hợp