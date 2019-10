Golfer bản xứ dẫn đầu ở vòng một CJ Cup

Hàn QuốcAn Byeong Hun đánh 64 gậy để chiếm đỉnh bảng ở điểm -8 sau vòng 1 sự kiện PGA Tour CJ Cup tại đảo Jeju.

Trên mặt sân par72 mang tên "The Club at Nine Bridges", với khoảng cách phát bóng trung bình 318 yard từ đầu mùa đến nay, An đánh trúng fairway ở 12 trong 14 hố, lên green theo chuẩn ở 15 trong 18 hố.

Bằng các thông số kỹ thuật này, golfer 28 tuổi ghi bảng điểm không bogey, trong đó có 8 birdie chia đều mỗi nửa chặng. Lên chuyên nghiệp từ năm 2011 và đang đứng thứ 48 thế giới, An chưa từng đăng quang ở PGA Tour, nhưng kiếm được 7,356 triệu USD nhờ 71 lần qua cắt loại trong đó có 26 lần cán đích trong top 25 qua 100 giải.

An đang khởi đầu ấn tượng tại giải đấu trên sân nhà. Ảnh: JNA.

Ở cách biệt kém một gậy, Joaquin Niemann giữ vị trí thứ hai. Golfer này đoạt chiếc cúp vô địch đầu tiên cùng số tiền thưởng 1,35 triệu USD của PGA Tour 2019-2020, tại giải The Greenbrier hồi trung tuần tháng 9.

Jason Day đạt vị trí thứ ba ở điểm -6. Đây là khởi đầu thuận lợi của nhà vô địch major PGA Championship 2015 khi cố gắng gây ấn tượng với đội trưởng Ernie Els nhằm tìm chỗ đứng trong đội tuyển Quốc tế tranh Presidents Cup tại Australia tháng 12 tới. Day từng giữ vị trí số 1 thế giới trong tổng cộng 51 tuần. Nhóm T4 mang điểm -5 có golfer "xứ kim chi" Hwang Jung-gon, bên cạnh Charles Howell III, Charley Hoffman và Cameron Smith.

Được đánh giá là ứng viên nặng kí trước giải, Justin Thomas – đoạt cúp mùa đầu tiên, năm 2017 - thuộc nhóm T9 có điểm -4. Cùng chia sẻ vị trí này là bốn golfer khác, trong đó có Im Sungjae - golfer bản xứ mang biệt danh "Iron Man" vì đánh nhiều giải nhất PGA Tour mùa trước. Đương kim vô địch kiêm số 1 thế giới Brooks Koepka ghi 4 birdie, 3 bogey và eagle ở hố 18 trong bảng điểm 68 gậy, rơi vào nhóm T15 ở điểm -3.

Tượng đài Phil Mickelson và ngôi sao đang xuống phong độ Jordan Spieth tích lũy được hai gậy so với par của sân. Cả hai nằm trong nhóm T29 với 7 người khác. Trong chuyến hồi hương đánh giải nhưng âm ỉ nỗi đau quá khứ, Kevin Na đánh 72 gậy và đạt vị trí T48.

Không có cắt loại, CJ Cup giới hạn danh sách thi đấu ở mức 78 người, trong đó có 16 golfer Hàn Quốc.

Đang giữ danh hiệu á quân, Gary Woodland nhận định: "Các chuyên gia đánh bóng xa sẽ có lợi thế lớn trên sân Nine Bridges. Bằng chứng là Thomas và Koepka đã đoạt cúp với sở trường ấy. Tuy nhiên, một khi đã phát xa, bạn phải đưa bóng vào fairway để từ đó có thể lên green thuận lợi, dù rằng một số hố có mặt green rộng, nhưng lại có vị trí cờ rất khó".

Quốc Huy (theo PGA Tour)