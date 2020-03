Golf đỉnh cao tiếp tục xáo trộn vì Covid-19

Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) hoãn major PGA Championship, còn PGA Tour thì ngừng thi đấu đến giữa tháng Năm.

"Theo hướng dẫn của các cơ quan y tế cộng đồng, chúng tôi đã đánh giá tình hình và quyết định rằng hoãn PGA Championship là điều tốt nhất cho tất cả", CEO Seth Waugh của PGAA nói hôm 17/3.

Dù vậy, PGAA vẫn nuôi hy vọng tổ chức PGA Championship vào thời điểm khác, muộn hơn trong năm nay. "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Đặc phái viên Jay Monahan của PGA Tour và các đối tác cũng như chính quyền để mở lại giải vào thời điểm tốt nhất cho các bên liên quan. Chúng tôi mong điều đó thành hiện thực vào sau mùa Hè năm nay", CEO của PGAA nói.

PGA Championship là major thứ hai trong lịch trình thi đấu hằng năm của golf đỉnh cao, sau Masters. Ảnh: PGAA.

PGA Championship thuộc bộ tứ major truyền thống hàng năm, bên cạnh Masters, US Open và The Open Championship. Theo kế hoạch ban đầu, giải năm nay dự kiến diễn ra trên sân TPC Harding Park ở San Francisco từ 14/5 đến 17/5, với Brooks Koepka là đương kim vô địch.

Cuối tuần trước, Augusta National hoãn vô thời hạn Masters do nCoV. Mới đây họ cũng thông báo đóng cửa sân cuối tuần này vì nguyên nhân tương tự.

Hôm 16/3, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đề nghị dừng các sự kiện quy tụ hơn 50 người trong vòng tám tuần. Cùng ngày, chính quyền San Francisco ban bố tình trạng "chủ động cấm túc tại gia", khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà trừ các nhu cầu cấp thiết. Thành phố này có khoảng bảy triệu dân.

Covid-19 leo thang tại Mỹ cũng tiếp tục gây thêm thiệt hại cho lịch trình của PGA Tour. Cùng ngày với thông báo hoãn PGA Championship, PGA Tour quyết định hoãn thêm bốn sự kiện gồm RBC Heritage, Zurich Classic, Wells Fargo Championship và Byron Nelson Championship.

Đây là chuỗi sự kiện diễn ra trong các tuần liên tiếp từ sau The Masters (9/4 đến 12/4). PGA Tour, vì thế, án binh bất động đến giữa tháng 5. Tình trạng tương tự cũng được áp dụng ở năm đấu trường trực thuộc còn lại. Tuần trước, dịch bệnh làm PGA Tour hạ màn sự kiện chủ lực The Players Championship ngay sau vòng khai cuộc và sau đó là loạt bốn giải trong ba tuần liên tục từ nay đến đầu tháng 4.

Theo các nguồn tin nội bộ, các cơ quan và tổ chức quyền lực nhất của golf thế giới đã cùng thảo luận kín trong hai ngày qua về kế hoạch cứu vãn mùa giải 2020 và các major trước diễn biến phức tạp của nCoV. Thành phần tham gia các phiên họp "thượng đỉnh" này là PGA Tour, Hiệp hội Golf Mỹ (USGA), PGAA, Royal & Ancient (R&A) và Augusta National. USGA sở hữu major US Open, với lịch dự kiến năm nay từ 18/6 đến 21/6 trên sân Winged Foot ở New York, còn R&A là đơn vị tổ chức The Open Championship, với lần thứ 149 trên sân Royal St George’s ở Kent, Đông Nam nước Anh.

Tin nội bộ từ cuộc họp nói trên tiết lộ tuần lễ từ ngày 3/8 đang được ướm để PGA Championship trở lại. Khi đó, nhiều khả năng Covid-19 được kiểm soát, và nội dung nam môn golf Olympic Tokyo 2020 đã hoàn tất, chỉ còn nội dung nữ. Ngoài ra, vì sân Winged Foot ở quận Westchester, New York đang là điểm nóng bùng phát nCoV nên các lãnh đạo golf cũng tính đến kế hoạch dự phòng cho US Open. Đó là đưa sự kiện này đến Oakmont Country Club ở Pennsylvania, hoặc Pinehurst No. 2 ở North Carolina.

Quốc Huy tổng hợp