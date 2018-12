Giải golf Bamboo Airways được tường thuật trực tiếp

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba, giải đấu còn có nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle. Riêng các giải Hole-In-One (HIO), mỗi golfer sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn như 4 xe ô tô hạng sang, gói nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể 5 sao trong hệ thống FLC Hotels & Resorts, vé máy bay Bamboo Airways...