Giải chạy đêm của VnExpress tại Hà Nội sắp hết vé siêu sớm

Giai đoạn bán vé có giá ưu đãi nhất của giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ kết thúc vào ngày 16/12.

Những ai muốn tham gia giải chạy còn 3 ngày để đăng ký Bib giai đoạn Super Early Bird. Giải có các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, với giá lần lượt 300.000, 600.000, 720.000 và 900.000 đồng cho giai đoạn siêu sớm.

Tìm hiểu và đăng ký chạy tại đây

Từ ngày 17/12 đến 2/1/2020, ban tổ chức sẽ mở bán vé giai đoạn Early Bird cho các cự ly kể trên với giá lần lượt 360.000, 780.000, 900.000 và 1.080.000 đồng. Ngoài hình thức đăng ký cá nhân, Bib có thể đăng ký theo nhóm để nhận ưu đãi từ ban tổ chức. Cụ thể nhóm từ 10 đến 29 người được giảm giá 10%, nhóm từ 30 đến 49 người giảm 15%, nhóm từ 50 đến 100 người giảm 20% và nhóm trên 100 người giảm 25%.

Vận động viên xuất phát tại giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.

Giải chạy do báo điện tử VnExpress tổ chức phối hợp cùng UBND Hà Nội, diễn ra đêm ngày 7 rạng sáng 8/3/2020. Với thông điệp "Running to the light", VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, qua các địa điểm nổi tiếng của thủ đô.

Bên cạnh hoạt động thể thao, lan toả tinh thần rèn luyện sức khoẻ, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sẽ có những hoạt động bên lề thú vị. Do đó, runner và người thân có thể cùng nhau tham dự, khám phá những nét văn hoá độc đáo của Hà Nội, trải nghiệm những món ăn đường phố đặc trưng dưới tiết trời se lạnh.

Năm 2020, ngoài giải chạy Marathon Hanoi Midnight, VnExpress sẽ tổ chức các giải chạy VnExpress Marathon Huế ngày 5/4 và VnExpress Marathon Quy Nhơn ngày 7/6. Mỗi giải chạy sẽ mang một đặc trưng riêng như trải nghiệm đêm Hà Nội, khám phá lăng tẩm Huế hay đón bình minh trên biển ở Quy Nhơn.

An Bình