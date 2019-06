Gary Woodland đạt điểm tổng cao nhất trong 8 năm ở US Open

Chức vô địch ở Pebble Beach tuần qua giúp golfer Mỹ chấm dứt cơn khát major ở tuổi 35, đồng thời tạo nên nhiều cột mốc ấn tượng.

Woodland vô địch US Open 2019

Cùng với việc vô địch major lần đầu sau 31 lần dự, Woodland đã phá vỡ giới hạn của bản thân tại US Open 2019. Đây là lần đầu tiên anh tận dụng thành công đỉnh bảng sau 54 hố. Trước đó, trong bảy lần dẫn đầu trước ngày cuối, golfer đến từ Kansas (Mỹ) đều đánh rơi chức vô địch.

Woodland cùng với Brooks Koepka và Jordan Spieth là ba golfer vô địch major với cách biệt từ ba gậy trở lên trong ba năm qua. Trong tám lần dự US Open trước đây, thành tích tốt nhất của golfer 35 tuổi là xếp T23 năm 2011. US Open luôn là giải đấu khó đoán, và Woodland là một trong bảy golfer lần đầu vô địch trong 10 năm qua.

Woodland là người thứ 53 vô địch US Open sau khi giữ đỉnh bảng vòng ba. Ảnh: AP.

Tân vô địch US Open từng dự 245 sự kiện PGA Tour và giành bốn chức vô địch. Anh vốn không được đánh giá cao ở các giải đấu lớn nhưng đang từng bước thay đổi điều đó. Woodland lọt top 10 ở ba trong bốn giải major gần nhất, khi xếp T6 tại PGA Championship 2018, T8 tại PGA Championship 2019 và vô địch US Open 2019. Điểm -13 (271 gậy) của Woodland cũng là tốt nhất tại US Open trong tám năm qua.

Chiến thắng tại US Open giúp Woodland thu về 2,25 triệu USD tiền thưởng và 600 điểm thưởng FedEx Cup, qua đó leo từ thứ chín lên thứ năm bảng điểm này. Trong sáu năm qua, chỉ một lần Woodland không đủ điều kiện dự sự kiện cuối cùng tại FedEx Cup playoffs – Tour Championship.

Woodland cũng kiếm được 1.200 điểm Presidents Cup cùng 2.250 điểm Ryder Cup 2020. Anh nhờ đó tràn trề hy vọng góp mặt trong thành phần tuyển Mỹ dự hai giải đồng đội danh giá này.

Woodland có chuỗi 34 hố bogey-free, từ hố 10 vòng một đến hố 7 vòng ba, dài nhất giải. Anh cũng là một trong năm người sở hữu vòng đấu không bogey tại Pebble Beach năm nay (vòng hai).

Chiến thắng tại US Open 2019 cũng chấm dứt 18 tháng không danh hiệu của Woodland. Mùa này, golfer 35 tuổi đã có hai lần về nhì trên Tour, tại CJ Cup và Sentry Tournament of Champions.

Woodland càng chơi càng hay tại các giải major. Ảnh: AP.

Phong độ ấn tượng của Woodland khiến á quân Koepka trở thành người đầu tiên đánh dưới 70 gậy ở cả bốn vòng US Open mà không vô địch. Koepka cũng là người đầu tiên trong lịch sử giải đánh năm vòng liên tiếp dưới 70 gậy (tính cả vòng cuối năm 2018). Vì thua Woodland, Koepka lỡ cơ hội trở thành người thứ hai tại US Open vô địch giải ba năm liên tiếp.

Pebble Beach tiếp tục cho thấy đây là sân đấu khó bậc nhất nước Mỹ. Số gậy trung bình mỗi vòng tại US Open luôn vượt quá par71. Điểm -13 của Woodland, vì thế, càng khiến chức vô địch của golfer Mỹ trở nên thuyết phục.

Diễn biến vòng bốn US Open 2019 *Diễn biến chính vòng 4 US Open 2019.

Nhân Đạt